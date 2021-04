Innovazione in edilizia: le idee smart per un nuovo modo di vivere la casa

Comfort ambientale e qualità dell’aria indoor, sismabonus, riqualificazione energetica e nuovi modi di vivere la casa. Complice la pandemia che ha spinto sull’acceleratore, acuendo alcune sensibilità che stavano iniziando a diffondersi nel mondo delle costruzioni, oltre all’introduzione delle novità in tema di detrazioni fiscali che hanno dato un’iniezione di fiducia al mercato, mai come in questo momento l’edilizia è al centro del dibattito pubblico.

Il settore ha saputo dimostrare dinamismo e capacità di innovazione, con importanti sviluppi sul fronte della ricerca, della produzione di nuove soluzioni sostenibili, di prodotti certificati o sperimentali, rinnovabili o addirittura riciclabili al 100%. Start-up, imprese, centri di ricerca, soluzioni, materiali, idee diverse, tutte spinte dall’innovazione legata al mondo dell’edilizia sostenibile. E non solo…

Ecco alcune testimonianze raccolte da YouTrade.