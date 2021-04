Un fissaggio trasversale: intervista a Silvia Alias, Bartolucci Fixing System

Intervista a Silvia Alias, responsabile e-commerce e marketing Bartolucci Fixing System, specializza da più di trent’anni nello stampaggio ad iniezione di articoli tecnici in materiali termoplastici per edilizia, automotive, elettrodomestici, impianti di illuminazione e settore medicale.

«Bartolucci Fixing System è un’azienda familiare nata nel 1986 e specializzata nella produzione di sistemi per il fissaggio e tasselli in plastica. Parallelamente produciamo su richiesta materiali in plastica per i più svariati settori industriali, dall’automotive al settore navale e medicale.

Come Bartolucci Fixing System esportiamo in tutto il mondo, principalmente in Spagna, in Medio Oriente e in Nordafrica, ma offriamo ai nostri clienti anche la possibilità di commercializzare con il loro marchio.

Il nostro prodotto è molto trasversale, adatto anche all’edilizia in legno, punto di

riferimento per l’edilizia sostenibile.

Nonostante la pandemia il 2020 si è concluso positivamente, il nostro lavoro non si è fermato: anzi, abbiamo utilizzato la nostra expertise per realizzare una mascherina con un supporto in plastica e dato vita a una nuova società interna che si occuperà della commercializzazione di questo prodotto.

C’è stata inoltre un’accelerazione nelle vendite online e per il 2021 abbiamo in preventivo di ristrutturare il nostro portale di e-commerce per renderlo più veloce e intuitivo, e incrementare così ulteriormente le vendite».