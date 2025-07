Il nuovo sistema antigrandine Pontarolo Engineering per il ripristino e la protezione delle facciate

Pontarolo Engineering presenta SHP (Spyro Hail Protection), sistema certificato per il ripristino e la protezione delle facciate che assicura una resistenza all’impatto della grandine fino a 275 Joule.

Questi ultimi anni sono stati caratterizzati da condizioni metereologiche avverse, con L’intensificarsi di fenomeni improvvisi di maltempo e grandinate hanno causato importanti danni a coltivazioni, strade e abitazioni, arrivando a danneggiare le facciate degli edifici e provocando fessurazioni che compromettono l’integrità degli stessi sistemi costruttivi.

I cicli di finitura SHP Impact e SHP Extreme permettono di dare nuova vita alle facciate danneggiate e soprattutto di prevenirne il degrado futuro. Si tratta di sistemi di ripristino e protezione dagli urti e dalla grandine a basso spessore, certificati da test eseguiti su EPS Twinpor 150.

Progettati per assorbire gli urti, resistere alle sollecitazioni e difendere le case, i prodotti ad alte prestazioni SHP, applicati correttamente sulla facciata, assicurano una resistenza all’impatto e alla grandine fino a 275 Joule, pari a un chicco di grandine di diametro 8,7 centimetri.

Il collante Spyrobond Paste e l’innovativo rivestimento alleggerito Spyrofinish AX Soft agiscono in sinergia per garantire protezione totale, durabilità, facilità di applicazione, pulizia in cantiere, ottima resa estetica.