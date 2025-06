Superpan Build anche per il rinforzo strutturale di pareti in cartongesso

Prodotto da Finsa e distribuito in esclusiva per l’Italia da Xt Insulation, il pannello Superpan Build è adatto a numerosi impieghi in edilizia, tra cui l’applicazione come rinforzo strutturale di pareti leggere in cartongesso, grazie alle sue eccellenti proprietà di resistenza e lavorabilità.

La scelta di utilizzare Superpan Build come elemento di rinforzo strutturale nelle pareti in cartongesso ha lo scopo di semplificare e facilitare il collegamento dei carichi alla parete finita (pensili, mensole, specchiere e carichi in genere).

Sostituendo la prima delle due lastre di cartongesso con una di Superpan Build, è possibile collegare carichi pesanti con estrema semplicità mediante delle semplici viti da legno in qualsiasi punto della parete, senza dover incontrare il montante metallico dell’orditura primaria o inserire accessori di sostegno interni all’intercapedine.

Superpan Build è un pannello formato da cinque strati di materiale derivato da differenti lavorazioni del legno e ricomposto mediante processo di pressatura in continuo.

Le facce esterne sono costituite da uno strato in fibra di legno ad alta densità. Gli strati intermedi sono invece costituiti da particelle fini di legno. Infine, il nucleo centrale è un agglomerato di particelle di grandi dimensioni per una elevata resistenza strutturale.

di Sara Giusti