Le carte da parati Inkiostro Bianco per La Casa Moderna

Le carte da parati pensate in esclusiva da Inkiostro Bianco per La Casa Moderna trasformano le pareti costruendo atmosfere e scenari di emozione e design.

La Casa Moderna è un progetto sviluppato da arreda.net, gruppo d’acquisto italiano e oltre confine, in Costa Azzurra. L’unicità della sua formula si articola attraverso negozi e catalogo.

Tutte le carte proposte da Inkiostro Bianco per La Casa Moderna hanno elevate prestazioni tecniche anche nella versione di base, vinilica: senza formaldeide, inodore e inassorbente, ignifuga e resistente agli UV, lavabile e di facile posa e rimozione, utilizzabile anche per rivestire arredi a cui rifare il look.

Tra le proposte di carte da parati per La Casa Moderna c’è la leggerezza delle fantasie Floral, dove petali e foglie nelle diverse interpretazioni – come in Architettura e Blues – trasformano la parete in un respiro vegetale.

Chi ama l’equilibrio trova nei motivi Geometric trame precise e volumi definiti con cura, dove i colori accentuano i tratti del disegno, come in Geometric Figure.

Chi invece ha un lato più esuberante potrà perdersi tra le suggestioni di Jungle, dove la natura si fa selva, colore, ritmo con Alive Forest animali e piante si animano lungo la superficie.

Per i bambini, le proposte Kids aprono mondi fantastici: piccoli universi su misura, dove ogni parete diventa uno sfondo per immaginare, crescere, giocare. Sottoforma diventa un’esplosione di colori, forme e figure.

A chi predilige le materie alla fantasia parlano invece le carte Materic, fatte di texture profonde e vibrazioni tattili, come se il muro trattenesse tracce di pietra, legno, sabbia. Proprio Cemento restituisce tutta la matericità di una finitura.

E poi ci sono i Pattern, che scandiscono lo spazio con un ritmo visivo deciso, senza mai essere ripetitivi. Come Blackboard e Lignes che connotano la stanza armonizzandosi con l’arredo. Un modo per rendere le pareti protagoniste, con grazia e carattere.