Isaac I-Pro 1, il primo dispositivo per la protezione sismica degli edifici esistenti

Intervista ad Anna Impedovo, direttrice operativa Isaac, che ha vinto il premio dedicato alle Startup del Klimahouse 2021 con I-Pro 1, il primo dispositivo per la protezione sismica degli edifici esistenti.

«Isaac è una start up che nasce a dicembre 2017, nel contesto del Politecnico di Milano. Oggi è un’entità a sé stante, anche se mantiene una stretta connessione con l’Università milanese.

Abbiamo sviluppato, brevettato e realizzato il primo dispositivo smart per la protezione sismica degli edifici esistenti. Proponiamo, infatti, I-Pro 1, la prima tecnologia auto-adattiva, plug and play e one-size-fits-all per la protezione sismica: un dispositivo che, posizionato sull’ultimo piano degli edifici, in conformazione multipla (di norma due, quattro o sei dispositivi secondo le dimensioni dell’edificio e del livello di miglioramento sismico che si desidera ottenere) contrasta durante l’evento sismico il movimento della struttura, minimizzando l’ampiezza di oscillazione e riducendo così il rischio di danneggiamenti o crolli.

Il funzionamento della macchina è semplice: si tratta di una massa che viene movimentata grazie a degli input inviati da un complesso algoritmo di nostra proprietà. Il punto di forza di IPro 1 è l’assoluta non invasività di questa soluzione, che garantisce un’installazione rapida che non richiede l’allontanamento degli abitanti dall’edificio.

L’idea originale è nata dal Ceo della start up, Alberto Bussini, quando ancora studiava presso il dipartimento di ingegneria meccanica del Politecnico, il quale, per la stesura della sua laurea magistrale ha brevettato questo dispositivo insieme a uno dei professori.

Il 2020 ci ha inizialmente un po’ rallentato, ha reso necessario un adattamento alla nuova realtà dettata dal covid. Abbiamo dovuto riorganizzarci con i nostri fornitori e partner, per continuare a collaborare a distanza. Il 2021 ci auguriamo che sia il nostro trampolino di lancio nel mercato, appena terminata la campagna sperimentale #terremotoISAAC con il test presso Eucentre».

A seguito delle prove di laboratorio su tavola vibrante dei laboratori EUCENTRE, svolte l’8/9/10 marzo scorso, è stato redatto il report tecnico con i risultati della campagna sperimentale #terremotoISAAC con la quale abbiamo testato le prestazione di I‑Pro 1, e dimostrazione la sua efficacia nella protezione sismica di edifici esistenti.