A Bergamo palestra firmata zintek

A Bergamo c’è una nuova palestra che unisce design e funzionalità, realizzata con l’involucro in zintek. Si trova nel quartiere San Tomaso de’ Calvi. Il nuovo centro sportivo comprende una palestra pensata non solo come struttura funzionale, ma anche come luogo di comunità e identità per gli abitanti del quartiere. Il progetto è firmato dallo studio Settanta7 e si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione dell’area, che coinvolge anche il vicino Parco Ovest. L’edificio è composto da due volumi complementari e si apre visivamente in direzione del parco con un’ampia vetrata curva, che facilita l’ingresso della luce e amplifica la percezione degli spazi, restituendo un senso di continuità visiva fra gli interni della palestra e il paesaggio esterno.

Il dinamismo del volume principale, con il suo disegno irregolare, è enfatizzato dal rivestimento in zinco-titanio zintek nella tonalità Blu Mediterraneo: un materiale scelto tanto per le sue qualità tecniche (durabilità, resistenza agli agenti atmosferici e flessibilità di applicazione) quanto per la capacità di interagire con l’ambiente circostante. I riflessi cangianti delle superfici metalliche trasformano l’involucro in un elemento vivo, capace di imprimere un carattere identitario all’intero complesso.

Grazie alla posa a giunti regolari con aggraffatura angolare, lo zintek si è adattato anche ai tratti più articolati della facciata, dando vita a un manto continuo espressivo ed elegante.

L’interno dell’edificio privilegia funzionalità e accessibilità, con percorsi separati per atleti, arbitri e pubblico che garantiscono fluidità e sicurezza di circolazione. Il legno lamellare a vista, elemento distintivo del progetto, dona calore ai locali e contribuisce a creare un’atmosfera accogliente.