Naturalia-Bau, Naturahanf: nuova gamma in fibra di canapa

Roland Gabasch, responsabile commerciale Naturalia-Bau, rivenditori di materiali edili con un’offerta di prodotti e soluzioni per l’edilizia sostenibile.

«Tra i nostri nuovi prodotti c’è Naturahanf, una gamma di prodotti isolanti in fibra di canapa. Infatti, abbiamo notato che in Italia si parla molto della fibra di canapa, ma solo in pochi riescono a soddisfare appieno le esigenze del mercato, che richiede prodotti certificati Ce. In particolare, il pannello flessibile in fibra di canapa Naturahanf flex pro, composto al 100% da componenti naturali.

Un’altra novità che penso diventerà una rivoluzione in edilizia, riguarda invece il tema della tenuta all’aria: si tratta di una barriera all’aria applicabile a spruzzo, a base di polimeri acrilici. In edilizia, infatti, sigillare è sempre più importante e questa soluzione si adatta particolarmente ai contesti costruttivi più difficili.

Rispetto al 2019, il 2020 ha avuto un calo del 15-20%, ma con una grossa discrepanza tra le diverse aree territoriali: l’Alto Adige è in crescita, il Nord Italia ha registrato un -20% circa, mentre il Centro-Sud purtroppo ha subìto un crollo, anche a causa del blocco dei lavori, in attesa dell’avvio del superbonus.

Dal 2021 non mi aspetto sinceramente granché: sempre a proposito del superbonus, penso che non si possa costruire un programma di rilancio economico regalando la riqualificazione».