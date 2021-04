Più domotica per tutti: intervista a Ingrid Rudi di WiDom

Ingrid Rudi, marketing and sales WiDom, azienda specializzata in sistemi domotici wireless.

«WiDom produce e propone dispositivi di domotica wireless basati sul protocollo universale Z-Wave, che ne permette l’integrazione con tutti gli impianti e dispositivi domestici esistenti, senza interventi sulle murature. In pratica, trasformiamo un impianto già esistente in un impianto domotico che dà funzionalità di automazione alla casa.

La nostra produzione è iniziata nel 2012, e si focalizza sulla gestione del comfort della casa. Solo per fare un paio di esempi, consente di gestire da remoto le luci, l’apertura delle tapparelle o la regolazione dell’umidità dell’aria. Non solo maggiore comfort per tutti gli utenti, ma un valido aiuto per le persone con una ridotta capacità motoria, oppure per tenere sotto controllo un’abitazione da remoto, per motivi di sicurezza.

Ma non solo: un’altra funzionalità molto interessante è quella legata al monitoraggio dei consumi, che si inserisce pienamente nel raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico: aiuta a calcolare il costo di ogni utenza e aumenta la sensibilità verso il tema del risparmio energetico.

I nostri principali clienti sono i distributori e gli installatori, ma vorremmo rivolgerci anche agli utenti finali, per ricevere feedback direttamente da chi sfrutta le tecnologie che mettiamo a disposizione. Lavoriamo anche insieme ad altre aziende che, per vari motivi, sono interessate a implementare le funzionalità dei nostri prodotti nella loro offerta.

Al momento, i nostri clienti si trovano per la maggior parte all’estero: l’Italia è un mercato ancora nuovo e gli stessi installatori non hanno ancora preso confidenza con questi sistemi, che magari percepiscono come tecnologie difficili da manutenere nel tempo. D’altra parte, gli utenti finali iniziano a chiedere queste soluzioni con sempre più insistenza, anche spinti dalla rapida diffusione degli assistenti vocali.

I nostri prodotti si integrano alla perfezione con i sistemi residenziali o ai progetti architettonici, e il tema dell’efficienza energetica e del comfort ci vede pienamente coinvolti con la nostra proposta sul mercato.

Nel 2020 non abbiamo avuto difficoltà o interruzioni, abbiamo continuato a lavorare come sempre, e per il 2021 ci aspettiamo un incremento, visto l’interessante sviluppo sul mercato previsto per questi sistemi. Sperando di lasciarci alle spalle al più presto il clima di grande incertezza che ha caratterizzato l’anno appena terminato».