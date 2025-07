Controtelai Eclisse con nuovi profili resinati, pronti per essere pitturati

Eclisse presenta nuovi profili resinati per i controtelai per porte a scomparsa filomuro Syntesis Line e Syntesis Luce per pareti a intonaco e cartongesso. I profili sono già pronti per essere pitturati, permettendo di dimezzare la fase di finitura e assicurando l’assoluta integrazione nella parete, per un risultato estetico perfetto.

Il vantaggio nell’installazione è quello di eliminare la necessità di stuccare o intonacare tutto il perimetro del foro porta. Per una finitura a regola d’arte, l’installatore dovrà intervenire con lo stucco solo nelle giunzioni angolari superiori. Un intervento minimo che consente un significativo risparmio di tempo e una posa più rapida e pulita.

Inoltre, l’esclusiva resina sviluppata da Eclisse evita il rischio di esfoliazione che si corre pitturando direttamente profili in alluminio.

La resina monocomponente all’acqua è priva di solventi. I nuovi profili sono trattati esclusivamente con vernici derivanti dalla raffinazione di sostanze vegetali, ottenute da materie prime rinnovabili atossiche e a ridotto contenuto di VOC.

Con il passaggio ai nuovi profili, è stata introdotta anche una modifica al controtelaio Eclisse Syntesis Line per pareti a intonaco spessore 150 millimetri, che dimezza la quantità di malta da applicare su ciascun lato del cassone. Questa variazione riduce i tempi di posa e di asciugatura della malta, garantendo una presa più salda sulla rete metallica e un minor rischio di micro fessurazioni e crepe nel tempo.