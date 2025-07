Con oltre 13 mila partecipanti formati nel solo 2024 attraverso 120 eventi, Laterlite conferma il proprio impegno a favore della formazione continua, valorizzando l’interazione tra teoria e pratica, e tra presenza e digitale.

Se il Centro Formazione di Trezzo sull’Adda (Milano) e le sedi produttive di Rubbiano (Parma), Lentella (Chieti) e Siracusa sono punti di riferimento per la formazione tecnica in presenza, l’esperienza digitale ha assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più strategico, grazie anche al format Laterlite Smart Webinar.

Dopo la prima data, lo scorso 4 giugno, che ha offerto un focus sull’intonaco fibrorinforzato per il rinforzo degli edifici in muratura, il programma Laterlite Smart Webinar prevede nuovi appuntamenti fissati nei mesi di luglio, settembre e ottobre.

Si tratta di veri e propri seminari tecnici online, concepiti per offrire contenuti aggiornati, approfonditi e accessibili da qualsiasi luogo. Ogni webinar è costruito per approfondire tematiche connesse ai sistemi di Laterlite fornendo un inquadramento al contesto normativo e poi esempi applicativi e spunti progettuali, case history e ed evidenze sperimentali, in linea con le reali esigenze di chi opera in cantiere o in fase di progettazione.

L’obiettivo dei Laterlite Smart Webinar è duplice: da un lato, permettere ai partecipanti di rimanere costantemente aggiornati su normative, tecniche applicative e soluzioni progettuali; dall’altro, mantenere vivo il dialogo tra l’azienda e i professionisti del settore, contribuendo così alla diffusione di una cultura tecnica condivisa. E la modalità online consente una grande flessibilità organizzativa e la possibilità di coinvolgere un pubblico ampio e variegato.