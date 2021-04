Coltivare in casa con l’agricoltura verticale: intervista a Alessandro Grampa, Hexagro

Intervista ad Alessandro Grampa, fondatore Hexagro, società specializzata in tecnologie per l’agricoltura verticale.

«Sono uno dei fondatori di Hexagro, società che si occupa di agricoltura verticale: una start-up innovativa che da oltre cinque anni sviluppa tecnologie nel settore dello urban farming, con l’obiettivo di riconnettere l’uomo alla natura attraverso l’alimentazione.

Costruiamo sistemi modulari che possano essere installati all’interno di ogni spazio costruito, sia indoor che outdoor. Abbiamo presentato una linea di piattaforme per l’agricoltura verticale di design, destinata agli spazi commerciali e, perché no?, anche residenziali: Living Farming Tree, caratterizzata da un design biofilico, cioè ispirato alla natura.

Disponibile in tre diversi kit che corrispondono ad altrettante dimensioni (rispettivamente, da 24, 42 o 78 piante), Living Farming Tree può ospitare una grande varietà di colture, da germogli e insalate fino alle erbe aromatiche o piante da piccoli frutti.

Può essere installato negli uffici, all’interno di aree relax o negli spazi comuni e, oltre a essere gradevole esteticamente, è un valido strumento per monitorare il livello di salubrità degli spazi che lo ospitano, grazie alla piattaforma automatizzata e integrata Iot, che monitora e raccoglie dati sulla qualità dell’ambiente circostante.

L’utente finale e utilizzatore può contare su un sistema che produce verde edibile, completamente automatizzato, che raccoglie dati sull’ambiente con l’obiettivo di aumentare il comfort ambientale come è previsto, per esempio, nelle certificazioni Well per il benessere indoor.

Da sempre siamo attivi nel portare un sistema alimentare più giusto e sostenibile e queste tecnologie si stanno diffondendo sempre di più nei Paesi già sviluppati dove esiste e, si prevede, esisterà sempre di più, una scarsità di spazio disponibile per l’agricoltura, in rapporto alla popolazione.

Il nucleo centrale della nostra squadra è composto da una decina di professionisti,

ma collaboriamo con molti partner esterni. I nostri clienti si trovano soprattutto a Milano e nel Centro-Nord Europa, ma anche in California, dove il tema dell’indoor wellness si è diffuso già prima del covid-19.

Sempre nel 2020 abbiamo lanciato Poty, un prodotto per urban farming, un orto verticale da balcone che vendiamo via e-commerce, che ci ha permesso quasi di raddoppiare il fatturato rispetto al 2019 e ci ha reso molto soddisfatti».