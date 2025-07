Attiva presenta la mazzetta ATS – I Colori degli Esterni con 410 nuove nuance

Attiva lancia la mazzetta ATS – I Colori degli Esterni con 410 nuove nuance per rispondere a tutte le esigenze di progettazione della facciata.

Cuore del rinnovamento della proposta cromatica del marchio, la mazzetta vanta una ricca gamma di sfumature, che spaziano dai grigi cromatici naturali alle nuance desaturate, fino a quelle più intense.

Come ATS – I Colori dei Professionisti, la nuova mazzetta Attiva si basa su un sistema rappresentato da un prisma esagonale, dove le dimensioni di tinta, chiarezza e saturazione si fondono per creare infinite possibilità.

Ogni colore è codificato con la massima cura per garantire una lettura, reperibilità e scelta ottimali. Per facilitare ulteriormente il lavoro dei professionisti, lo strumento è accompagnata da una brochure dedicata, che approfondisce il tema degli abbinamenti in facciata.

Il lancio della mazzetta è supportato dalla presentazione di una brochure completa sull’offerta dei sistemi di isolamento termico a cappotto Therm.At e sulla riqualificazione energetica degli edifici, e di un listino dedicato alla rinnovata offerta di soluzioni e sistemi per esterni che include soluzioni tecniche per le problematiche più comuni delle facciate.