Luca Brugnara, RoofRox: fissaggio speciale per il legno

Intervista a Luca Brugnara, responsabile tecnico RoofRox, specializzata in prodotti di fissaggio professionali.

«Roofrox fa parte del gruppo Ergepearl, insieme ai marchi Riwega e 3therm. L’azienda si occupa di sistemi di fissaggio per strutture in legno, facciate ventilate e pavimentazioni da esterno.

Tra le nostre soluzioni c’è Rockdecking, la linea di sistemi di fissaggio per le pavimentazioni da esterno. Si tratta di una gamma di prodotti di elevata qualità, funzionali e semplici da utilizzare. Stiamo inoltre lavorando a un nuovo catalogo prodotti,

che uscirà prossimamente».

RoofRox è specializzata in prodotti di fissaggio e giunzione, offre anche i migliori marchi di macchinari professionali per l’edilizia in legno come Prebena (in esclusiva), Mafell e Festool. Con le linee RoofRox construction e RoofRox outdoor copre sia la struttura interna dell’edificio che le facciate e la parte outdoor.