Novità al vertice di FILA Solutions

FILA Solutions SB annuncia un aggiornamento significativo nella propria governance. Alessandra Pettenon assume la carica di presidente del CdA, subentrando al padre, Beniamino Pettenon, che diventa Presidente Onorario, affiancato dalla moglie Anna Maria Strolego, in qualità di Vice Presidente Onorario.

«Dopo aver ricoperto con orgoglio e dedizione il ruolo di Presidente accolgo con piacere la nomina a Presidente Onorario, desideroso di continuare a contribuire, seppur in forma diversa, alla crescita e al successo dell’azienda, affiancando strategicamente la sua evoluzione», afferma Beniamino Pettenon.

Questo passaggio generazionale, accuratamente pianificato, testimonia la capacità di FILA Solutions di rinnovarsi e rafforza anche il suo radicamento nei valori e nella visione che l’hanno contraddistinta per decenni.

Francesco e Alessandra Pettenon, rappresentanti della terza generazione della famiglia, sono figure chiave in questo processo di rinnovamento: Francesco permane con il ruolo di Amministratore Delegato e Alessandra con la nuova carica di presidente, con funzioni esecutive.

Come sottolinea Francesco Pettenon, AD dell’azienda: «L’operazione si colloca all’interno di un percorso accuratamente progettato e condiviso, con l’obiettivo di dare una nuova impronta manageriale all’azienda. È necessario mettersi in gioco per primi se vogliamo che gli altri credano in noi. Il nostro impegno, la nostra determinazione e i nostri valori sono fondamentali per raggiungere i traguardi di oggi e di domani e rimangono pilastri irrinunciabili».

L’evoluzione della governance di FILA Solutions non si limita al cambio di presidenza. Il Consiglio di Amministrazione (CdA) vede un significativo potenziamento delle proprie competenze attraverso nuove nomine e incarichi specifici.

Michele Checchin diventa Consigliere Delegato, apportando la sua decennale esperienza nel campo della chimica regolatoria e della sicurezza dei prodotti chimici. A completare il quadro, Leonardo Luca Etro, Associate Professor of Practice di Corporate Finance e M&A, presso SDA Bocconi School of Management, confermato Consigliere Senza Delega, garantendo una prospettiva esterna e indipendente di alto profilo.