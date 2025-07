Automist, il nuovo sistema antincendio domestico con acqua nebulizzata

Gli incendi domestici sono tra i pericoli più gravi che minacciano la sicurezza delle famiglie, ma spesso vengono sottovalutati rispetto ai furti o ai malfunzionamenti elettrici.

Per rilevare e spegnere il fuoco in modo rapido ed efficiente, arriva dall’Inghilterra il nuovo sistema antincendio domestico Automist, distribuito sul mercato italiano grazie a Zeroincendi, la start-up che ha introdotto il dispositivo nel nostro Paese.

Il sistema, che sfrutta la tecnologia dell’acqua nebulizzata (water mist), si distingue dai tradizionali sistemi sprinkler grazie alla sua capacità di agire in modo mirato e controllato, senza danneggiare mobili e arredi.

Come funziona il sistema antincendio Automist?

«In Italia abbiamo il salvavita per l’elettricità, ma non ancora un salvavita per il fuoco», afferma Nino Frisina, ingegnere e fondatore di Zeroincendi.

Automist è un sistema a controllo elettronico che si attiva tramite un rivelatore combinato di fumo e calore, installato sul soffitto.

Il dispositivo utilizza un sensore a infrarossi (IR) che effettua una scansione a 180 gradi della stanza per localizzare l’incendio con grande precisione. Quando il fuoco viene individuato, l’ugello rotante del sistema si orienta e spruzza acqua nebulizzata ad alta pressione, in maniera mirata, direttamente sulla fiamma. Questo consente di spegnere l’incendio in tempi rapidi, senza il rischio di danni agli arredi o alle strutture circostanti.

“Gli ugelli del sistema, montati a parete e posizionati all’incirca all’altezza dell’interruttore della luce, garantiscono una portata d’acqua di 5,6 litri/minuto con gocce di dimensioni inferiori a 100 micron. L’acqua utilizzata è del 90% inferiore a quella dei sistemi tradizionali, per cui si limitano fortemente i danni connessi al successivo allagamento. Inoltre, la rete di distribuzione che collega la pompa agli ugelli Automist è “a secco” (normalmente vuota) con un tempo di riempimento della lunghezza massima, che arriva a 60 metri, di 20 secondi Si tratta di un sistema water mist “pre-ingegnerizzato”, pertanto non è necessario eseguire calcoli o verifiche idrauliche», spiega Frisina.

Una delle caratteristiche distintive di Automist è la sua facilità di installazione. Il sistema si collega direttamente alla rete idrica domestica, senza la necessità di serbatoi, ed è compatto abbastanza da essere installato anche in piccole nicchie o sotto il lavandino della cucina.

In un mondo sempre più domotico, Automist si inserisce perfettamente nel contesto della casa intelligente, offrendo una protezione avanzata in modo semplice e accessibile.

Specifiche tecniche Automist