Saint-Gobain e Etnos inaugurano a Caltanissetta l’Accademia delle abilità SkillUp

È stata inaugurata ieri a Caltanissetta la nuova sede dell’Accademia delle abilità SkillUp, nata dalla collaborazione tra la Cooperativa sociale Etnos e Saint-Gobain Italia, che ha donato i materiali per la ristrutturazione di locali e pertinenze.

Oltre a massetti, colle, sigillanti e impermeabilizzanti poliuretanici, Saint-Gobain Italia ha messo a disposizione lastre ad alta densità per pareti e contropareti che, unitamente agli isolanti in lana minerale e ad altre applicazioni installate, assicurano prestazioni ottimali in termini di isolamento termico e acustico, protezione ignifuga e qualità dell’aria interna.

Oltre a godere di elevati standard di comfort e sicurezza, l’Accademia SkillUp darà vita a un modello di inclusione e integrazione per persone affette da disabilità, attraverso lo svolgimento di attività agricole, zootecniche, artigianali e di ristorazione solidale.

«Saint-Gobain, nel suo piccolo, vuol essere alleato e promotore della diversità e dell’inclusione, non solo in ambito aziendale, ma anche nella nostra comunità più ampia. Ecco perché abbiamo accettato con convinzione di sostenere il progetto di ristrutturazione della nuova Accademia SkillUp di Etnos Cooperativa a Caltanissetta attraverso la donazione di materiali che renderanno sicuri e confortevoli i nuovi spazi della struttura», ha dichiarato Gaetano Terrasini, CEO di Saint-Gobain Italia.

L’inaugurazione è stata l’occasione per approfondire e riflettere sui nuovi modelli territoriali di inclusione, formazione e autodeterminazione di persone disabili, tematiche care a Saint-Gobain, che da sempre promuove la diversità e l’inclusione, valori fondamentali per contribuire allo sviluppo di un ambiente di lavoro collaborativo, di cui ognuno possa sentirsi parte integrante, con la sicurezza e la libertà di esprimere se stesso.

Il Gruppo sostiene inoltre iniziative di solidarietà in ambito di Responsabilità Sociale, anche attraverso la Fondazione Saint-Gobain, impegnata in azioni concrete sul territorio a favore di chi è in difficoltà, contribuendo allo stesso tempo a sensibilizzare le istituzioni ma anche il grande pubblico su una tematica così importante.

«Lavorare insieme per cercare di eliminare le barriere, creare opportunità per tutti, indipendentemente dal loro background o dalle loro abilità, e sensibilizzare gli interlocutori è parte integrante della ragion d’essere del Gruppo: Making the World a Better Home», ha concluso il manager.