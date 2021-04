Più luce con i lucernari tubolari: intervista a Lorenzo Gallo, Infinity Motion

Intervista a Lorenzo Gallo, responsabile tecnico-commerciale Infinity Motion specializzata in lucernari tubolari.

«Infinity Motion si occupa della distribuzione esclusiva in Italia di Solatube, prodotto della Solatube International, leader nel settore dei lucernari tubolari. Si tratta di tubi che captano la luce in copertura e la diffondo negli ambienti interni, sia civili che commerciali e industriali, sfruttando la loro altissima riflettenza.

Il prodotto è nato negli anni Ottanta, ma ancora oggi la qualità di Solatube è ineguagliata dai nostri concorrenti, sia dal punto di vista costruttivo e delle prestazioni, che sul fronte dell’assistenza tecnica. Abbiamo 80 distributori sul mercato italiano e offriamo servizi di assistenza alla progettazione e installazione, anche in cantiere.

Nonostante la pandemia il 2020 è andato piuttosto bene, mentre per il 2021 permane un clima di incertezza. C’è stato un fermo di mercato molto pesante nel settore residenziale e si è perso molto tempo nella definizione dei vari incentivi per le ristrutturazioni. Speriamo che si sblocchino tutti i cantieri e si possa ripartire per un nuovo sviluppo. Bisogna essere positivi e vedere l’altra faccia della medaglia, con la speranza che questa situazione di incertezza economica e sanitaria si vada a risolvere entro l’anno».