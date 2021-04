2G NanoTech, sistema fotocatalitico intelligente per pareti

Intervista a Franco Gianturco, presidente, e Maicol Buggea, sales manager di 2G NanoTech, sistema fotocatalitico intelligente e multi-funzionale che trasforma ogni ambiente in un purificatore d’aria naturale.

«2G NanoTech si propone come distributore italiano di Fn-Nano, multinazionale con sede in America e a Praga, che produce rivestimenti fotocatalitici. Non si tratta di vernici, ma prodotti liquidi che vengono applicati sulle pareti, sia in interno che in esterno, e formano un rivestimento dalla elevata capacità autopulente, in grado di purificare l’aria da sostanze nocive, con effetto antimicrobico e antiodore.

La fotocatalisi è attivata dai raggi Uv-A, quindi all’esterno dal sole e all’interno da speciali lampade che irraggiano le superfici trattate, solitamente soffitti. Questa reazione decompone le molecole di sostanze organiche in anidride carbonica e acqua. Il prodotto si applica alla fine del ciclo pittorico e non incide sull’effetto di finitura: agisce come una sorta di barriera di pochi micron con un effetto fotocatalitico al 95%.

Crediamo molto in questo prodotto e siamo convinti della sua unicità sul mercato. Abbiamo aperto a ottobre 2020 e stiamo lavorando per creare la rete di distribuzione: non si tratta di un prodotto da banco, per questo siamo alla ricerca di distributori di zona in grado di interfacciarsi con applicatori formati per il suo utilizzo. Nonostante il prodotto non sia largamente conosciuto, siamo convinti del suo successo futuro».