Comfort e benessere per un’edilizia moderna: intervista a Mara Margutti di Zehnder Group Italia

Intervista a Mara Margutti, responsabile marketing Zehnder Group Italia, specializzata in sistemi di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata per un ambiente confortevole, sano ed energeticamente efficiente.

«Zehnder Group Italia è l’unità commerciale nazionale del Gruppo Zehnder, leader sul mercato europeo per la produzione di radiatori, unità di ventilazione meccanica controllata e sistemi di distribuzione, sistemi radianti e regolazione.

Fondata nel 1895 da Jacob Zehnder, come officina meccanica a Gränichen, in Svizzera, la società è diventata un gruppo internazionale con circa 3500 collaboratori ed è rappresentata ancora oggi da membri della famiglia fondatrice: Chairman del Bord Directors è, infatti, Hans-Peter Zehnder, quarta generazione alla guida dell’azienda.

La filiale commerciale italiana si occupa della distribuzione delle soluzioni Zehnder che vengono prodotte e assemblate nelle fabbriche del gruppo, dislocate in tutta Europa. Segue, inoltre, in maniera attiva la ricerca e lo sviluppo di articoli legati alla ventilazione meccanica controllata che, parecchi anni fa, Zehnder ha introdotto per la prima volta sul territorio nazionale, implementando, grazie alle caratteristiche climatiche della penisola, lo sviluppo dell’integrazione fra la ventilazione meccanica controllata e deumidificazione abbinata al radiante in raffrescamento.

La recente pandemia Sars-Covid 2 ha costretto ognuno di noi a riflettere sul concetto di benessere domestico ed ha evidenziato alcune criticità relative alla qualità dell’aria: l’importanza del coretto e costante ricambio d’aria negli ambienti chiusi è divenuta una delle priorità nella scelta degli impianti di climatizzazione. Questo aspetto della nostra vita quotidiana, legato anche alla crescente attenzione al risparmio energetico che ha reso gli edifici sempre più isolati, è uno degli argomenti che Zehnder sottolinea da molti anni

Comfort e benessere del nostro ambiente! Queste sono le parole d’ordine che consentiranno la ripartenza costruttiva di un’edilizia moderna e consapevole che potrà avvalersi di sistemi integrati sostenibili e sicuri come quelli Zehnder».