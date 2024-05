Ard Raccannello, finiture per un’esperienza creativa e totalmente sostenibile

Ard Raccanello, azienda leader nella produzione di sistemi vernicianti per l’edilizia professionale, offre un’ampia gamma di prodotti, che spaziano dalle pitture murali per interni ed esterni alle vernici per legno e smalti, ai prodotti decorativi per interni. È una realtà imprenditoriale di successo e un simbolo, a livello internazionale, per i prodotti di qualità per l’edilizia.

Tutte le finiture Ard Raccanello sono formulate con materie prime di alta qualità e sono prodotte nel rispetto della persona e dell’ambiente per un’esperienza creativa totalmente ecosostenibile.

I prodotti

Ard Lime Carrara è un rivestimento murale decorativo costituito da cariche minerali e grassello di calce che rievoca l’eleganza senza tempo del marmo di Carrara. Perfetto per la decorazione di interni in edifici di pregio e nel restauro di centri storici, questa finitura spatolata ad effetto “marmo di Carrara” nei toni chiari e luminosi del bianco, dona alle superfici un aspetto raffinato e signorile e permette di ottenere superfici di pregio molto compatte e satinate.

Vantaggi: aspetto opaco e raffinato, facilità di applicazione, ottima traspirabilità, discreta resistenza al dilavamento e resiste alle muffe e ai batteri

Ard Fill è una finitura riempitiva acrilsilossanica antialga e antimuffa ad elevata copertura e riempimento. Tecnologicamente innovativa, è dotata di un’ottima applicabilità, di una notevole resistenza allo sfregamento ed al lavaggio e di una bassa ritenzione allo sporco, qualità che rendono questo rivestimento specifico per la protezione e decorazione di edifici nuovi o per lavori di rifacimento e recupero edile.

La presenza di principi attivi biocidi conferisce al prodotto un’efficace protezione ed azione preventiva nei confronti della proliferazione di alghe, funghi e muffe sul film secco applicato in parete.

Vantaggi: antialga e antimuffa, elevato potere riempitivo, ottima lavorabilità, buona resistenza alla compressione, bassa presa di presa e granulometria fine.

Overground è uno smalto all’acqua professionale per pavimenti e piastrelle che coniuga estetica e funzionalità; un prodotto versatile che può essere applicato su un’ampia varietà di superfici, tra cui gres porcellanato, cotto, ceramica e cemento. La sua elevata adesione garantisce una tenuta perfetta e duratura nel tempo.

È disponibile in una finitura satinata e dona un aspetto elegante e raffinato alle superfici. La sua ampia gamma di colori, che comprende tonalità classiche e moderne, permette di personalizzare gli ambienti secondo i propri gusti.

Grazie a particolari polimeri acrilici ad alte prestazioni, Overground si distingue per la sua elevata resistenza all’usura, ai graffi, ai calpestii e ai carichi pesanti, rendendolo ideale per ambienti ad alto traffico come garage, magazzini, locali commerciali e aree pubbliche. La sua superficie liscia e compatta lo rende inoltre facile da pulire e igienizzare, anche con i comuni detergenti non alcolici.

Vantaggi: elevata resistenza all’usura, ai graffi, ai calpestii e ai carichi pesanti, facile da pulire e igienizzare, adatto a molteplici superfici, finitura satinata elegante e raffinata, ampia gamma di colori, basso odore, che lo rende ideale per applicazioni in interni, conforme al protocollo Haccp, che lo rende omologato per l’utilizzo in ambienti industriali del settore alimentare conformi alle disposizioni del regolamento Ce n. 852/2004, conforme all’uso dove sia richiesta la resistenza al lavaggio e alla muffa, in ambienti con presenza di alimenti secondo la norma Uni 11021.

Overground di Ard Raccanello rappresenta la soluzione ideale per chi cerca uno smalto all’acqua per pavimenti e piastrelle che offra resistenza, facilità di pulizia, estetica e attenzione all’ambiente.