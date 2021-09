Gruppo BigMat: da 40 in Europa a fianco dei rivenditori

Esattamente 40 anni fa in Europa cominciava la marcia di aggregazione di BigMat. Nato in Francia nel 1981, il Gruppo BigMat in pochi anni ha conosciuto una crescita esponenziale: la sua formula ha conquistato il mercato europeo e oggi conta oltre 940 punti vendita in sette Paesi, Italia compresa, e oltre 2 miliardi di euro di fatturato.

Insomma, una realtà internazionale che ha applicato con successo il modello consortile di rivendite indipendenti iniziata in Francia. Alla base dell’espansione c’è una formula che consente sinergie di gruppo lasciando inalterata l’autonomia di ogni singolo associato: i principi fondanti del Gruppo, con tutti gli arricchimenti e le innovazion del caso, da sempre si basano su quattro linee guida, che costituiscono il dna di BigMat.

La prima parola d’ordine è vendere, con strumenti, supporto, concept, sviluppando al meglio il punto vendita; il secondo must è comunicare con un brand comune, con strumenti on e off line, per fidelizzare i clienti; terzo, confrontarsi con il talento e la capacità di imprenditori nel mettere a fattor comune le best practices; in ultimo, ma non per ultimo, la capacità di fare una politica commerciale condivisa con accordi quadro che si avvalgono della forza di stare in Gruppo.

Questi punti saldi costituiscono la sintesi di un progetto imprenditoriale comune, incentrato sullo sviluppo di una rete di punti vendita efficace e diffusa su tutto il territorio. Un sistema che permette oggi più che mai di rispondere alle esigenze del mercato, con un Gruppo fortemente orientato all’innovazione e vicino ai clienti.

Fondamentale, inoltre, è anche la totale trasparenza di BigMat, il cui scopo principale è quello di curare lo sviluppo, l’interesse e il business dei soci, tutti con uguali diritti e dignità.

«Il valore del radicamento al territorio e la forza locale dei soci», sottolinea Matteo Camillini, direttore BigMat Italia e International «si somma al vantaggio di un brand internazionale e ne costituiscono il maggior valore aggiunto per ogni singola realtà. Oggi più che mai, nel contesto attuale, con un mercato dilatato dall’effetto pandemico che ha cambiato abitudini e modelli, con una Gdo e dei multipoint che sono sempre di più in espansione, e i normali cambi generazionali, BigMat rappresenta una delle risposte più avanzate per le rivendite edili indipendenti, pronte a cavalcare nuovi scenari grazie all’aiuto di professionisti che conoscono il mercato. E nel crocevia fra integrazioni e passaggi generazionali il Gruppo diviene il luogo di ideazione e concretizzazione strategica».

La capacità organizzativa, la formazione e la fornitura di servizi, oltre che di materiali, agevolano il cammino: il Gruppo BigMat supporta e innova, in Italia come all’estero, offrendo non solo un supporto su prodotti e soluzioni, ma anche dal punto di vista operativo e consulenziale per implementare nuove aree di business per il punto vendita (dal libero servizio, al colore, allo showroom, al noleggio, ecc.) e scegliere insieme a loro gli strumenti più appropriati per comunicare sul mercato locale ed essere vicino ai propri clienti.

La collaborazione continua con i diversi Paesi BigMat porta anche a delle sinergie per quanto riguarda l’implementazione di prodotti a marchio, azioni di fidelizzazione e promozioni. Per contattare il cliente è sempre più importante il supporto di una comunicazione digital e social, capace di essere puntuale e geolocalizzata.

Così il potente strumento di marketing dei social network unito a un brand internazionale forte e noto e all’unicità dell’immagine e della storicità territoriale del socio, consente di mettere in campo azioni mirate e di successo.

E il futuro? BigMat afferma che bisogna trasformare la rivendita in uno snodo commerciale, “una vera e propria piattaforma di materiali e servizi” capace di supportare i propri clienti in tutte le novità che il mercato offre, come ad esempio, in questo ultimo anno, la cessione del credito.

Il Gruppo BigMat ha messo a punto la Piattaforma BigMat Flexy per la cessione del credito fiscale (Bonus Ristrutturazione 50%, Ecobonus 65%, Bonus Facciate 90%, Superbonus 110%), che permette a imprese e progettisti, ossia i clienti dei punti vendita, di offrire lavori di ristrutturazione e di riqualificazione applicando ai committenti (privati e condomini) lo sconto in fattura. Inoltre il Gruppo sta rilanciando BigRent, il format dedicato al noleggio professionale e iniziando a lavorare su un progetto nell’area della sostenibilità, tema sempre più strategico per il settore edile.

La sfida all’inizio del viaggio verso i prossimi 40 anni di BigMat si gioca proprio su questi asset: essere in grado di offrire i prodotti e i servizi più attuali, intercettando, se non anticipando, le esigenze del mercato.

Vediamo insieme quali tra i servizi proposti dal Gruppo BigMat i soci sviluppano di più nei loro punti vendita.