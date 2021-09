BigMat F.lli Crusco: showroom Habimat, più valore aggiunto con un format esclusivo

«Abbiamo aderito al Gruppo BigMat perché l’unione fa la forza. Operare insieme ad altri rivenditori, con una visione imprenditoriale condivisa, aiuta a crescere. E Habimat, il format di showroom di finiture d’interno firmato BigMat, favorirà la proposta di soluzioni ad alto valore aggiunto», così racconta a YouTrade Massimo Crusco, titolare della rivendita BigMat F.lli Crusco di Grisolia (Cosenza)

Domanda. Quando siete entrati nel Gruppo BigMat e perché?

Risposta. Siamo convinti che l’unione fa la forza: per questo abbiamo deciso di aderire al Gruppo BigMat nel 2009. Operare da soli sul mercato è molto difficile. Collaborare con altri rivenditori, avendo alle spalle un Gruppo importante, può invece aiutart a crescere.

D. Avete sposato da tempo il marchio Habimat. Perché avete deciso di implementare il nuovo format?

R. Con questo nuovo format lo showroom si trasforma da contenitore di prodotti a strumento e laboratorio vivo, un “tavolo” attorno al quale clienti e staff possono sedersi per progettare ambienti su misura. In questo modo riusciamo ad andare incontro ai loro bisogni e alle loro esigenze in sinergia con gli ultimi trend e stili dell’abitare.

D. Che cosa ha comportato a livello organizzativo?

R. La nostra rivendita disponeva già di uno showroom in linea con le richieste del format Habimat: moderno, ristrutturato da poco, indipendente dal magazzino. Tuttavia, abbiamo deciso di intraprendere un restyling della sala mostra, per adeguarci al nuovo stile di vendita richiesto dal format Habimat. Un nuovo modo di esporre i prodotti, più emozionale, per proporre soluzioni ad alto valore aggiunto, con un posizionamento più alto rispetto all’offerta tradizionale. La nuova sala mostra sarà inaugurata a settembre.

D. Quali categorie merceologiche vengono richieste maggiormente nella vostra zona?

R. I prodotti per il bagno e l’arredobagno, pavimentazioni e rivestimenti, sia interni sia esterni, e un’area dedicata al wellness.

D. Quali sono i risultati al momento?

R. Dal 2015 siamo in costante crescita. Sposare il marchio Habimat, ci ha aiutato a raggiungere risultati importanti, anche grazie alla possibilità di applicare lo sconto in fattura.

D. Avete acquisito nuovi clienti?

R. La nostra clientela è prevalentemente fidelizzata. I clienti dello showroom sono al 70% privati, che a volte vengono accompagnati da architetti e progettisti.

D. Quali sono i prodotti più venduti con Habimat?

R. Pavimenti, rivestimenti, rubinetteria, sanitari, arredobagno.

D. Fornite anche un servizio di consulenza?

R. Sì, forniamo anche un servizio di consulenza e progettazione, con due figure dedicate.