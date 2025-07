Dazi anti Cina per i prodotti online sotto 150 euro

I dazi europei anti-Cina piacciono ad Aires, Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati, che riunisce le principali aziende e gruppi distributivi specializzati di elettrodomestici ed elettronica di consumo, esprime il proprio pieno apprezzamento per il report recentemente approvato dal Parlamento europeo sulla revisione del sistema doganale Ue. Il testo, ancora da tradurre in atti concreti, affronta le criticità dell’attuale sistema doganale dell’Unione, in particolare l’anomalia rappresentata dalla soglia di esenzione dai dazi per gli acquisti online inferiori a 150 euro, che ha consentito l’ingresso in Europa di una quantità enorme di merci, spesso prive dei requisiti di sicurezza e tracciabilità richiesti alle aziende europee. Nel solo 2024 si stima che oltre 4,6 miliardi di prodotti sotto questa soglia siano entrati nel mercato europeo, con una media di 12 milioni di articoli al giorno. La proposta in discussione al Parlamento europeo prevede un pacchetto organico di misure che va nella direzione di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dell’intero sistema, tra cui il rafforzamento dei controlli doganali, l’abolizione dell’esenzione sotto i 150 euro, l’obbligo di identificazione certa per i venditori online, la digitalizzazione dei processi doganali tramite strumenti innovativi come il cosiddetto passaporto prodotto, e l’armonizzazione delle sanzioni a livello europeo. Particolare attenzione è inoltre dedicata al contrasto delle pratiche commerciali scorrette, come il marketing ingannevole e le manipolazioni dei prezzi.