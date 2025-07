Etercemento: 70 anni tra tradizione, innovazione e futuro dell’edilizia

Ci sono imprese che crescono con la città che le ospita, intrecciando la propria storia con quella del territorio. Etercemento, azienda torinese punto di riferimento nel settore edile, celebra quest’anno 70 anni di attività.

Fondata nel 1955 e oggi alla terza generazione, è il risultato di un’eredità custodita e rinnovata, capace di affrontare le trasformazioni del mercato senza mai perdere di vista i valori originari: concretezza, affidabilità e attenzione costante al cliente.

L’evoluzione dell’azienda è stata guidata da una visione imprenditoriale solida e lungimirante, capace di interpretare i cambiamenti del mercato e di anticiparne le esigenze. Un percorso che ha favorito l’innovazione, l’integrazione di nuove competenze e l’adozione di strumenti digitali, con una crescente attenzione ai temi della sostenibilità e dell’efficienza.

Etercemento: la storia

Nata come magazzino edile nella Torino del dopoguerra, Etercemento trova la sua prima svolta nel 1961 con l’arrivo del geometra Tullio Mazzucco e della moglie Ersilia, che ne assumono la gestione e imprimono una forte identità imprenditoriale e familiare.

Nel 1972 viene inaugurata la sede attuale in Strada Cuorgnè: un ampliamento decisivo che segna l’inizio di una fase di sviluppo costante. Oggi l’azienda si estende su oltre 12.000 metri quadrati dedicati a edilizia, arredo, finiture e soluzioni tecniche.

Nel tempo, Etercemento ha saputo diversificare e ampliare la propria offerta per rispondere a un mercato in continua evoluzione. L’assortimento include materiali per pavimenti, cartongesso, isolamenti e sistemi per l’efficienza energetica, con un’attenzione costante alla qualità.

A tutto questo si affiancano servizi su misura per il professionista e il cliente privato: dalla consegna in cantiere all’assistenza colore, fino allo showroom esperienziale, dove toccare con mano soluzioni per bagno e superfici.

Nel 2002 l’azienda partecipa alla fondazione del consorzio Uni.Edil, che oggi riunisce 24 imprese del Nord Italia attive nella distribuzione di materiali da costruzione. Un progetto nato per fare rete, condividere competenze, ottimizzare gli acquisti e sviluppare servizi integrati. Un modello virtuoso che risponde in modo concreto alla sfida della competitività, senza rinunciare alla qualità della relazione con il cliente e al radicamento locale.

In Etercemento, la famiglia è una realtà viva e operativa. Oggi Paola Mazzucco, Pierluigi e Alberto Barletta lavorano fianco a fianco nella gestione dell’azienda, unendo esperienza, visione e nuove competenze. Il legame generazionale non è solo un valore simbolico, ma una risorsa concreta che guida ogni scelta, nel rispetto della storia e con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Il settantesimo anniversario è stato anche l’occasione per ringraziare chi ha contribuito a scrivere questa storia: clienti, fornitori, collaboratori e partner. Una giornata di festa nella sede di Torino ha celebrato non solo un traguardo, ma uno slancio verso ciò che verrà.