BigMat Edilaosta: prodotti a marchio? Un vantaggio competitivo

Sono oltre 300 le referenze disponibili per i prodotti private label BigMat. Il vantaggio? Offrire il massimo della qualità a un prezzo competitivo, godendo del posizionamento distintivo del marchio in Italia e in Europa. Come spiega Fabio Gerbi, titolare di bigMat Edilaosta di Aosta.

Domanda. Quali sono i prodotti a marchio BigMat presenti nella rivendita?

Risposta. Ne abbiamo parecchi: massetto pronto, calcestruzzo alleggerito, sabbia cemento, malta bastarda e calcestruzzo predosati, siliconi e tassello chimico, pennelli, pitture e feltro protettivo, viti e tasselli in plastica, tasselli, rete e paraspigoli per cappotto, teli per tetti, dischi abrasivi e diamantati, carta vetrata, falsi telai per porte, big bag per macerie. Solo per citare le referenza più vendute tra le oltre 300 disponibili.

D. I clienti scelgono i prodotti a marchio BigMat come quelli di qualsiasi altra marca?

R. Sì, anzi, molti clienti chiedono in maniera specifica i prodotti a marchio BigMat. Determinati prodotti, come i tasselli chimici BigMat, sono apprezzati dai clienti per la loro qualità e fascia di prezzo, godendo dunque di un buon posizionamento di mercato.

D. Come sono disposti in vendita?

R. Nel nostro caso specifico non abbiamo un libero servizio in rivendita, per cui l’area espositiva a disposizione è limitata. I prodotti a marchio BigMat sono inseriti all’interno degli stessi espositori che contengono i prodotti di altri fornitori. Per esempio, per i siliconi abbiamo un espositore che presenta tutte le soluzioni, sia quelle a marchio BigMat sia quelle di altre aziende, qualora non esista un prodotto corrispondente con il brand del Gruppo.

D. Fate promozioni particolari per questi prodotti?

R. Tendenzialmente no. Cerchiamo di mantenere un prezzo costante nel tempo, senza usare i prodotti Big- Mat per politiche commerciali aggressive, o per collocarci nella fascia di primo prezzo. Si tratta di prodotti di qualità che siamo riusciti a posizionare bene.

D. Come valutano i clienti la qualità di questi prodotti?

R. Molto bene. Il grosso plus dei prodotti private label BigMat è che non esistono nelle altre rivendite concorrenti, quindi ci permettono di avere un vero vantaggio competitivo e fidelizzare così il cliente. Le soluzioni private label BigMat, offrono una vera esclusività: il cliente che desidera acquistare questi prodotti, li trova solo nelle rivendite del Gruppo.

D. In che modo spingete questi prodotti?

R. Più che altro si tratta di un lavoro di consulenza. Cerchiamo di spiegare le qualità del prodotto, il fatto che si tratta di una soluzione di qualità medio-alta, ma con un prezzo leggermente inferiore rispetto al prodotto corrispondente a marchio del fornitore. Occasionalmente, su grandi forniture, ci capita anche di offrire campioni gratuiti di prova.

D. Perché avete scelto di aderire al Gruppo BigMat?

R. Siamo entrati nel Gruppo BigMat a fine 2008. Eravamo, e siamo tuttora convinti, che far parte di un Gruppo, con un brand così affermato sul mercato, ci possa offrire vantaggi commerciali, sia dal punto di vista degli acquisti sia delle vendite. Il fatto di essere tanti rivenditori, uniti da un unico marchio, è sicuramente importante dal punto di vista competitivo permettendoci un confronto proficuo e costante.