BigMat Barbella New Generation: come fare affari con il superbonus

BigMat Barbella New Generation, rivendita edile di Castellammare di Stabia (Napoli), utilizza la piattaforma BigMat Flexy per offrire ai privati e alle imprese che acquistano in rivendita la possibilità di usufruire dello sconto in fattura. Il titolare Giovanni Barbella spiega a YouTrade come funziona.

Domanda. Il superbonus è legato alla possibilità di cessione del credito. Come funziona nel vostro caso?

Risposta. Per il superbonus utilizziamo la piattaforma BigMat Flexy, che offre alle imprese, che acquistano presso la nostra rivendita, vantaggi in termini di prezzi e la possibilità di offrire lo sconto in fattura. Questa piattaforma è uno strumento molto valido che ci sta permettendo di vendere ancora più: la stiamo sfruttando appieno e siamo molto soddisfatti.

D. A chi vi affidate per le asseverazioni?

R. Non offriamo un servizio di asseverazione energetica, che è demandato alle stesse imprese che svolgono il lavoro di riqualificazione. Per quanto riguarda le asseverazioni fiscali, invece, ci avvaliamo della consulenza dei commercialisti del Gruppo BigMat che, sempre attraverso la piattaforma BigMat Flexy, riescono a gestire anche questo servizio. Si svolge tutto digitalmente, in maniera molto semplice.

D. Sono le aziende a cercarvi o i clienti privati?

R. La nostra rivendita possiede uno showroom, in cui il cliente principale è il privato, e un magazzino edile in cui ci rapportiamo principalmente con le imprese. Per lo showroom l’incentivo più richiesto e utilizzato è il bonus ristrutturazione 50% con sconto in fattura, una formula che sta portando grandi risultati in termini di vendite. Per quanto riguarda, invece, il magazzino edile utilizziamo la piattaforma BigMat Flexy per l’acquisto dei crediti dalle imprese che acquistano il materiale presso il nostro punto vendita e devono svolgere lavori interessati dagli incentivi.

D. Avete una convenzione con una banca?

R. Non noi direttamente, la convenzione è stata stipulata a livello di Gruppo.

D. Qual è il ruolo di BigMat?

R. BigMat si occupa di chiudere accordi commerciali con i fornitori e offrire servizi alle imprese molto più mirati e vantaggiosi, rispetto a quelli che potevamo raggiungere singolarmente, prima di entrare nel Gruppo. In questo modo è stato possibile realizzare delle vendite che mai avremmo potuto fare in passato.

D. Da quando avete aderito al Gruppo BigMat?

R. Abbiamo scelto di aderire a BigMat a marzo 2021. Abbiamo visto l’ingresso nel Gruppo come un’opportunitàdi crescita e un nuovo punto di partenza per la nostra azienda. Crediamo che il network offra interessanti possibilità, non solo nell’acquisto dei prodotti, ma anche nell’offerta di servizi. Insieme si cresce.

D. La cessione del credito è prevista anche per gli altri bonus. È utilizzata?

R. La cessione del credito è prevista per quasi tutti i tipi di bonus. Parliamo del superbonus 110%, dei bonus ristrutturazione al 50% e 65% e del bonus facciata al 90%. Per questi tipi di incentivi possiamo applicare lo sconto in fattura con cessione del credito.

D. La semplificazione appena decisa può dare un impulso?

R. Credo che porterà un vantaggio soprattutto al Sud, dove purtroppo la burocrazia è ancora un grosso problema.