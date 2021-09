BigMat Pestarino: con BigRent il noleggio è un business in crescita

«Il noleggio è un settore che offre riscontri interessanti. Abbiamo introdotto questa attività circa dieci anni fa, inserendo il marchio BigRent aiutati dai collaboratori della sede centrale BigMat. Non è il nostro core business, ma rappresenta una parte importante del nostro lavoro», racconta a YouTrade Maurizio Pestarino, titolare della BigMat Pestarino di Acqui Terme (Alessandria).

Domanda. Quando e perché siete entrati nel Gruppo BigMat?

Risposta. Siamo entrati nel Gruppo BigMat nel 2007 e siamo assolutamente soddisfatti della scelta. Già allora eravamo assolutamente consapevoli che rimanere da soli sul mercato sarebbe diventato sempre più faticoso. Per avere prospettive di crescita, meglio entrare in un Gruppo affermato come BigMat.

D. Il noleggio è una delle attività che va a gonfie vele. È così?

R. Sì, è un settore che offre riscontri interessanti. Abbiamo introdotto questa attività circa dieci anni fa: non è il nostro core business, ma rappresenta una parte importante del nostro lavoro, su cui intendiamo investire anche in futuro. Ci sta dando grandi soddisfazioni e invitiamo i colleghi rivenditori a inserire questo servizio nella propria attività e aderire al marchio BigRent per essere riconosciuti a livello nazionale.

D. Come va il mercato in questo momento?

R. Il noleggio è un’attività che richiede impegno: le richieste sono in aumento e bisogna che le macchine siano sempre efficienti e manutenute, a garanzia del loro buon funzionamento. Cerchiamo di soddisfare tutte le richieste dei clienti e stiamo lavorando per migliorare sempre di più.

D. Per quanto riguarda il noleggio, qual è la sinergia con il Gruppo BigMat?

R. I fornitori convenzionati con il Gruppo BigMat sono veri e propri partner. Mi riferisco soprattutto ai fornitori di attrezzature ed elettroutensili, come martelli, demolitori e carotatrici, con i quali riusciamo a ottenere condizioni di acquisto favorevoli.

D. Quali macchine sono più richieste?

R. Per quanto riguarda la nostra attività, le macchine più richieste al momento sono le piattaforme aeree e gli autocarri. C’è grande richiesta anche per la piccola attrezzatura, come martelli demolitori, carotatrici, piastre vibranti, taglia-asfalto e altre macchine da cantiere, che vengono noleggiate anche su base giornaliera. Incidono in maniera differente sul fatturato rispetto alle piattaforme aeree, a cui si applicano tariffe diverse, ma rappresentano comunque una parte importante dell’attività di noleggio.

D. Quali sono i vantaggi del noleggio?

R. Per i nostri clienti la garanzia di avere sempre macchine efficienti, senza doverle acquistare, pagando solo per il tempo di effettivo utilizzo. Si elimina qualsiasi preoccupazione per la manutenzione, che è a carico del noleggiatore, e si ha la certezza del costo finale, che viene poi addebitato direttamente al committente. Al contrario dell’artigiano che non fa quasi mai pagare il costo dell’attrezzatura, spesso di sua proprietà.

D. Come è organizzata l’attività nella vostra rivendita?

R. Tre persone si dedicano a questa attività tutti i giorni. Non abbiamo una vera e propria officina interna. In caso di danni e manutenzioni importanti, ci rivolgiamo a officine esterne o centri di assistenza tecnica per le piccole attrezzature. Internamente ogni giorno ci occupiamo delle piccole manutenzioni.

D. Quali problemi comporta la manutenzione?

R. Richiede molta attenzione, sia in fase di uscita sia di rientro della macchina. Serve una continua pulizia e un controllo minuzioso, anche perché a volte i clienti non prestano sufficiente attenzione a eventuali danni.

D. Per concludere, prevedete un’ulteriore crescita nei prossimi anni del servizio di noleggio presso la vostra azienda?

R. BigRent rappresenta per noi una modalità ulteriore di fidelizzazione dei clienti che, oltre ad acquistare presso la nostra rivendita i materiali edili, possono noleggiare le macchine e attrezzature necessarie per effettuare i lavori nei cantieri. Per questo motivo prevediamo nei prossimi anni un’ulteriore crescita di questo servizio, grazie anche al supporto che ci viene dato dal Gruppo BigMat in numerose aree come ad esempio gli accordi con i fornitori, la comunicazione e la formazione.