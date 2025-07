Scaling Super-Heero: a Belgioioso il primo progetto italiano di transizione energetica partecipata

Scaling Super-Heero: ha aperto da pochi giorni la campagna di crowlending (modello di investimento partecipativo dal basso che coinvolge le comunità locali) dedicata al primo progetto italiano del programma europeo più all’avanguardia nella promozione della transizione energetica partecipata.

Il progetto pilota riguarda l’Agricola Palestra di Belgioioso in provincia di Pavia, un’azienda locale che ha scelto di investire nella sostenibilità ambientale con il supporto della cittadinanza.

L’intervento prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico da 78 kWp e un sistema di accumulo da 30 kWh, con una produzione attesa di circa 2.500 MWh in 25 anni e l’abbattimento di oltre 700 tonnellate di CO2. L’iniziativa rappresenta anche il primo passo verso la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) a Belgioioso.

La campagna punta a raccogliere 100 mila euro attraverso la piattaforma Super-Heero.com, offrendo un rendimento annuo lordo del 10% ai residenti di Belgioioso e in provincia di Pavia (con apertura il 9 luglio), del 9% lordo annuo ai residenti in Lombardia (escludendo i residenti in provincia di Pavia e con apertura il 22 luglio) e dell’8% lordo annuo al resto d’Italia (con apertura il 30 luglio), con durata dell’investimento pari a 12 mesi.

A guidare il progetto c’è Ener2Crowd, la prima piattaforma italiana per investimenti sostenibili. «Questo progetto dimostra che la transizione energetica può essere concreta, locale e alla portata di tutti. Il nostro modello permette di investire nella sostenibilità del proprio territorio, generando un impatto ambientale positivo e benefici economici per le persone» sottolinea Niccolò Sovico, CEO e co-fondatore di Ener2Crowd.

Il progetto è sviluppato in collaborazione con R2M Solution, coordinatore tecnico del consorzio europeo e curatore del sito istituzionale, GreenTime Hub, provider delle tecnologie e responsabile dell’installazione, e con Fondazione Fenice, responsabile della disseminazione a livello europeo.

«Questo progetto in particolare è gratificante perché si sposa perfettamente con il nostro approccio basato sul modello della Transizione Ecologica Gentile (TEG). Si tratta di un modello integrato di cambiamento, con approccio bio-psico-sociale, orientato alla sostenibilità che combina innovazione tecnologica, responsabilità sociale e benessere psicologico, ponendo al centro la relazione equilibrata tra individuo, comunità e ambiente. Non vediamo l’ora di vedere questo progetto completato e di avviare la produzione di energia rinnovabile generata presso Agricola Palestra» commenta Mauro Toffetti, Founder e CEO di GreenTime Hub.

La nuova versione della piattaforma Super-Heero è stata progettata per offrire un’esperienza intuitiva e trasparente, permettendo a chiunque di accedere facilmente ai dettagli tecnici e finanziari dei progetti, investire in sicurezza e ricevere aggiornamenti personalizzati. È attiva anche la sezione “Manifestazione di Interesse”, che consente di segnalare il proprio interesse per progetti in arrivo sul territorio, contribuendo a far nascere nuove iniziative in tutta Italia.

Il progetto è co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dei programmi Horizon Europe e LIFE e si inserisce nel contesto degli obiettivi del Green Deal europeo, che punta alla neutralità climatica entro il 2050.