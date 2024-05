Rivendite da 1 a 3 punti vendita e un’inchiesta sull’Eps sul nuovo numero di YouTrade

L’era del superbonus volge al termine. Che cosa comporta per la distribuzione di materiali per edilizia? E per le aziende produttrici? Per esempio, uno dei settori sotto i riflettori è quello dei materiali isolanti: resisteranno alla mannaia del ministro dell’Economia sugli incentivi? Il nuovo numero di YouTrade cerca di rispondere alla domanda con una lunga e approfondita inchiesta esclusiva tra mercato e imprese di Eps, che negli scorsi anni sono volate sull’onda del 110%. Aziende che hanno investito, prendendo per buone le leggi dello Stato. Risultato: c’è chi sussurra venti di crisi, chi ora è preoccupato, ma anche chi non teme di perdere fatturato. La lettura è obbligatoria.

Questo nuovo numero del periodico leader nel mondo della distribuzione edile, realizzato da Virginia Gambino Editore, è particolarmente denso. A partire dalla cronaca, le immagini e i dati scaturiti durante il II Convegno YouTrade Sud, i cui contenuti sono ampiamente riportati. Ma non solo. La rivista contiene anche approfondimenti sul trend del mercato immobiliare, le analisi di Unicmi sul settore dell’involucro edilizio, la guerra burocratica che minaccia i cantieri milanesi.

Al centro di YouTrade, però, i lettori troveranno un altro contenuto esclusivo: il dossier sulle società di distribuzione da uno a tre punti vendita, corredato di schede e interviste ai protagonisti del settore.

Anche questo numero della rivista contiene approfondimenti dedicati a compiti e attività specifiche del mondo dell’edilizia: il fissaggio, il cartongesso e i sistemi a secco. Infine, non va dimenticato che è da poco disponibile l’edizione annuale dei Bilanci delle Costruzioni 2024, che comprende l’analisi di 2.975 imprese. Anche questo è da non perdere!

SFOGLIA LA RIVISTA