Un dossier sui distributori da uno a tre punti vendita sul nuovo numero di YouTrade

Un faro acceso su quella che è una porzione notevole della distribuzione di materiali per edilizia, relativa alle aziende che gestiscono da uno a tre punti vendita. A loro il nuovo numero di YouTrade dedica un nuovo dossier. Obiettivo: comprendere che cosa significa per i distributori il ritorno alla normalità del dopo superbonus. Per questo la rivista realizzata da Virginia Gambino Editore ha interrogato 31 distributori che gestiscono da uno a tre punti vendita. È un panel rappresentativo della categoria: assieme i rivenditori sommano oltre 350 milioni di euro di fatturato, contano 55 punti vendita diretti e 45 showroom, con una superficie coperta di quasi 163 mila metri quadrati e superfici scoperte per oltre 546 mila metri quadrati.

Il dossier contiene le schede dettagliate di ogni azienda, assieme a un’intervista che mette in luce bilanci e prospettive dell’insegna, con le strategie che intende seguire l’imprenditore. In sintesi, tutte le aziende, con pochissime eccezioni, hanno fatto segnare negli anni del superbonus ottime performance in termini di crescita del giro d’affari, ma risultano diverse le aspettative per il 2024, con solo un quarto degli intervistati che si attendono un giro d’affari ancora in crescita.

Le schede sono precedute da un’analisi del Centro Studi YouTrade, che riassume i dati raccolti e offre una lettura di questa notevole fetta di business. Un motivo in più per non perdere il nuovo numero di YouTrade!

