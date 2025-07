Con YouTrade rischio idrogeologico e drenaggio in un fascicolo speciale

È un’Italia che soffre più di altri paesi degli effetti del cambiamento climatico, con distruttive precipitazioni alternate a dannose siccità quella fotografata dalla mappa di Ispra sullo stato di severità idrica nazionale aggiornata lo scorso 16 maggio.

Il risultato non sorprende: i fenomeni di meteo estremo sono entrati a far parte della consapevolezza comune. Quella che, però, non è ancora abbastanza diffusa, è la consapevolezza di quello che si può e si deve fare.

Un aspetto che è al centro del supplemento Speciale Drenaggio a YouTrade di giugno. Il fascicolo, disponibile per gli abbonati alla rivista leader della distribuzione edile realizzata da Virginia Gambino Editore, approfondisce quelli che sono obiettivi strategici per il paese: il drenaggio e le opere di gestione del territorio. E che sono anche, contemporaneamente, un settore di business sempre più interessante per gli operatori dell’edilizia e della distribuzione.

La pubblicazione considera tutti gli aspetti legati all’attività di prevenzione e di intervento in un paese dove il 94% dei Comuni italiani è a rischio di frane, alluvioni ed erosioni costiere. In particolare, con il 18,4% classificato con il più alto grado di pericolosità per frane e alluvioni, come in Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Liguria.

Per questo lo Speciale Drenaggio riporta i dati sullo stato idrogeologico dell’Italia, ma approfondisce anche le strategie italiane ed europee, i fondi a disposizione e le case history di successo che, per fortuna, non mancano. Così come sono presenti nelle pagine del fascicolo le proposte, i prodotti e le innovazioni dei produttori impegnati nella filiera del trattamento delle acque e del territorio.

La pubblicazione, insomma, è una piccola bibbia per chi lavora sul campo, progetta o commercia prodotti legati alla gestione delle acque e alla prevenzione del rischio idrogeologico. Da non perdere

