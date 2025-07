Nubifragi e allagamenti, alluvioni e smottamenti: il fragile equilibrio idrogeologico impone una migliore cura del territorio, a partire dalla gestione della risorsa idrica. Per questo, con il nuovo numero, YouTrade presenta in un fascicolo allegato un approfondimento sul tema del drenaggio.

Regole, fondi a disposizione, tecniche, case history e, naturalmente, i prodotti e le soluzioni più aggiornate sono al centro della pubblicazione riservata agli abbonati.

Ma il nuovo numero della rivista leader per la distribuzione edile propone anche tanto altro. Per esempio, un focus su quella che è una tendenza nell’ambito della formazione: il proliferare di academy, formula adottata dalle aziende anche per sopperire alla mancanza di personale qualificato, a tutti i livelli.

Un altro argomento caldo, e non solo per la stagione estiva, è quello legato alla sicurezza.

La rivista realizzata da Virginia Gambino Editore presenta sul nuovo numero un ampio servizio dedicato agli strumenti, materiali o regolamentari, legati alla prevenzione degli incidenti sul lavoro: un aspetto particolarmente delicato per quanto riguarda il mondo dell’edilizia.

La tecnologia è entrata a far parte degli strumenti necessari per la distribuzione di materiali per edilizia. Lo sanno tutti. Già, ma quale tecnologia? E siamo sicuri che le proposte di soluzioni software, di sistemi di gestione dei clienti o dei listini siano tutte uguali? Come districarsi tra i diversi prodotti?

Il nuovo numero di YouTrade è andato a chiederlo agli operatori, in una ampia inchiesta che ha messo sotto la lente le soluzioni, non sempre efficienti, che circolano sul mercato, interrogando i professionisti del digitale, ma anche gli utilizzatori. Un servizio che può essere utile a chi deve ancora scegliere quale tecnologia adottare.

A proposito di hi-tech: non manca un articolo che suggerisce un modo proficuo per utilizzare l’intelligenza artificiale in rivendita.

Da segnalare, inoltre, lo speciale dedicato alla termoidraulica e al mondo dell’impiantistica, con una esclusiva classifica dei primi cento distributori di materiali di Its, accanto alle soluzioni e alle novità dei controsoffitti prestazionali.

Tanti argomenti imperdibili sul numero di giugno di YouTrade!

