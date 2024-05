Anche Fila nel network Elite

Elite è un ecosistema lanciato da Borsa Italiana (ora parte del Gruppo Euronext) nel 2012 che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici, supporta le aziende nella crescita sostenibile di lungo periodo, accelerando il processo di accesso a capitali, competenze e networking. Propone anche un calendario di workshop e sessioni di coaching con un’offerta di servizi e soluzioni per l’impresa, da parte di una rete qualificata di partner e advisor, per supportare gli imprenditori nel miglioramento delle competenze. Ora nel gruppo di imprese che fanno parte di questo network entra anche Fila Solutions.

“Siamo felici di dare oggi il benvenuto in Elite a Fila Solutions, che potrà quindi accedere a nuove competenze e capitali per accelerare i propri progetti di crescita”, commenta Marta Testi, amministratore delegato di Elite. “Questo risultato sottolinea il nostro impegno nel supportare la crescita e lo sviluppo delle imprese, offrendo loro gli strumenti necessari per crescere nel mercato globale. L’impresa è una straordinaria avventura, ricca di sfide, risultati e molteplici complessi percorsi da navigare e trasformare in opportunità. Elite è stata concepita proprio per affiancare le imprese, gli imprenditori, i manager e le famiglie nel loro percorso verso la crescita perché solo sostenendo le piccole e medie imprese si dà impulso all’economia reale del nostro Paese”.

“Essere stati accolti in questa élite ci riempie di orgoglio, questo ingresso dà il via ad un ulteriore percorso di crescita aziendale che certamente aiuterà a migliorare le competenze del management aziendale, fondamentale per favorire uno scambio di idee”, aggiunge Francesco Pettenon, ad di Fila. “Ritengo che possa anche costituire un passo importante per dare adeguata visibilità alle attività di Fila e al suo piano strategico. In un mercato internazionale dinamico, che ritengo si adatti alle nostre caratteristiche ed esigenze, questo nuovo step ci aiuterà anche a portare il nostro Made in Italy nel mondo. Il confronto con le altre società presenti in Elite ci spinge a migliorarci per poter raggiungere traguardi sempre più importanti”.

Elite ha superato le 1.400 società in Italia e le 2.250 a livello internazionale dal lancio, nel 2012. Le aziende provengono da 13 regioni italiane e operano in 19 diversi settori chiave dell’economia del nostro Paese, tra cui istruzione, tecnologia, energia e alimentare.