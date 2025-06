Nuovo trapano a percussione Dewalt, più compatto ed efficiente

Dewalt presenta il nuovo trapano a percussione 18V XR DCD799, progettato per offrire il massimo della potenza con il corpo macchina più compatto della sua categoria.

Con una lunghezza di soli 164 millimetri, il trapano DCD799 è ideale per operare in spazi ristretti, tra telai, angoli strutturali o intercapedini, senza rinunciare a prestazioni elevate.

Dotato di motore Brushless, garantisce una maggiore efficienza, una durata prolungata e una potenza costante, anche nelle applicazioni più gravose.

Gli ingranaggi in metallo assicurano resistenza nel tempo e robustezza nelle condizioni di lavoro più impegnative, mentre le due velocità (450 / 1650 giri/minuto) permettono un’ampia versatilità d’uso, dal preforo alla foratura su legno, metallo o muratura.

Il mandrino autoserrante in metallo da 13 millimetri, l’impugnatura ergonomica con gancio per cintura, la luce Led per ambienti poco illuminati e i 15 punti di frizione rendono il DCD799 uno strumento versatile e sempre pronto all’uso.

Nel settore edile trova ampio impiego per la sua maneggevolezza, affidabilità e capacità di affrontare lavori intensi in cantiere.

Gli elettricisti lo utilizzano per fissare supporti, installare scatole e armadi, o realizzare fori per cablaggi e guaine, gli installatori per forare il calcestruzzo e fissare prese e scatole, mentre chi opera nella manutenzione lo utilizza per lavori su intelaiature, impianti idrici, cavi e supporti.