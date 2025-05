Uniformità e precisione con la nuova levigatrice orbitale Black+Decker

Black+Decker presenta la nuova levigatrice orbitale 1/3 di foglio KA320E-QS, ideale per un utilizzo su superfici verticali come porte e muri, per operazioni di levigatura leggera e media.

Dotata di un motore da 240W e di una funzione a velocità variabile, questa levigatrice permette di adattare la potenza e l’intensità di lavoro al tipo di materiale e al livello di finitura desiderato, offrendo maggiore controllo in ogni fase della lavorazione.

Che si tratti di rimuovere vernici, carteggiare legno grezzo o rifinire mobili e superfici piane, la levigatrice orbitale KA320E-QS garantisce uniformità e precisione, anche per lavori di lunga durata.

La doppia impugnatura ergonomica con inserti gommati e la struttura leggera e maneggevole (solo 1,3 chilogrammi) rendono l’utilizzo confortevole anche per utenti meno esperti o per sessioni prolungate. Inoltre, la presenza di una maniglia frontale migliora la distribuzione della pressione durante l’uso, evitando affaticamenti e assicurando una maggiore stabilità.

Grande attenzione anche alla praticità d’uso: la levigatrice è compatibile sia con abrasivi a velcro che con fogli a graffetta, rendendo il cambio della carta rapido e senza complicazioni.

Il sacchetto raccoglipolvere incluso consente di lavorare in ambienti più puliti, riducendo la dispersione di polveri sottili e facilitando la pulizia post-lavorazione.

Caratteristiche:

• Potenza: 240W

• Velocità a vuoto: 14.000 – 30.000 giri/min

• Dimensioni piastra: 90 x 187 mm

• Formato carta abrasiva: 92 x 230 mm

• Peso: 1,3 kg

• Dotazione: 1 foglio abrasivo, sacchetto raccoglipolvere

• Velocità variabile per massimo controllo

• Doppia impugnatura ergonomica

• Maniglia frontale

• Sistema di raccolta polvere