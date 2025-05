Le novità Stanley all’International Hardware Fair Italy 2025

Stanley partecipa per la seconda volta in qualità di Gold Sponsor all’edizione italiana dell’International Hardware Fair Italy (8-9 maggio 2025, Bergamo).

«Essere Gold Sponsor dell’International Hardware Fair Italy rappresenta per noi un’occasione per rafforzare la nostra presenza sul mercato e confermare il nostro impegno nell’innovazione. Questa manifestazione ci permette di entrare in contatto con un pubblico altamente qualificato e di dimostrare concretamente come Stanley continui a sviluppare soluzioni all’avanguardia, pensate per supportare al meglio chi affronta il lavoro con passione e determinazione. La nostra partecipazione sarà caratterizzata da una presenza qualificata e dalla presentazione di prodotti innovativi, che testimoniano la nostra costante ricerca di performance ed eccellenza», dichiara Piero Morino, Trade Marketing Director di Stanley Black & Decker.

L’azienda avrà modo di presentare le sue ultime innovazioni pensate per artigiani e professionisti del fai-da-te evoluto, nonché di rafforzare le proprie relazioni con gli operatori del settore (Padiglione A, Stand D18-E17). Tra i prodotti di punta che verranno presentati in fiera spiccano:

• Il Sollevatore multifunzione TradeLift FatMax, una soluzione versatile che facilita operazioni di sollevamento, livellamento, supporto e montaggio. Ideale per l’installazione di serramenti, pannelli in cartongesso, porte blindate e mobili, questo dispositivo garantisce una capacità di sollevamento fino a 150 chilogrammi e un’estensione massima di 220 millimetri in altezza. La sua maniglia in acciaio consente di utilizzarlo anche con il piede, offrendo così un prezioso aiuto nelle lavorazioni più impegnative.

• La nuova gamma di Flessometri, proseguendo una tradizione di eccellenza che risale al 1854. La novità del 2025 è il flessometro FatMax Xtreme, progettato per resistere alle condizioni di lavoro più difficili grazie alla cassa ergonomica rivestita in gomma e al nastro trattato con la tecnologia BladeShield, che ne aumenta la resistenza all’abrasione. I primi 16 centimetri del nastro, ulteriormente protetti con pellicola Blade Armor, garantiscono una maggiore durabilità nelle zone più soggette a usura. Il nastro offre una rigidità fino a 5 metri, consentendo misurazioni in autonomia anche su lunghe distanze, e presenta una stampa recto-verso per agevolare le operazioni sopra la testa. Il meccanismo di rallentamento integrato assicura un riavvolgimento controllato e sicuro, mentre il nuovo sistema di bloccaggio migliora ulteriormente l’efficienza d’uso.

• La nuova gamma di graffatrici, che combina ergonomia e versatilità: tra le novità spicca la Graffatrice/Chiodatrice 4 in 1 per uso intenso, progettata per ridurre lo sforzo necessario al posizionamento dei punti grazie alla nuova leva di azionamento. L’impugnatura rivestita in gomma assicura un comfort superiore, mentre la clip di aggancio alla cintura facilita il trasporto. Il selettore di intensità permette di adattare la potenza del colpo in base al materiale, e il blocco di sicurezza evita azionamenti accidentali. La finestrella per il controllo del livello dei punti e il meccanismo anti-inceppamento garantiscono un’operatività rapida ed efficiente.