Le strategie di Pile, una fiera, un convegno e le classifiche del settore nel nuovo numero di Lattoneria

Quali sono le strade della lattoneria per il 2024? Per scoprirlo, basta leggere il nuovo numero di Lattoneria, la rivista realizzata da Virginia Gambino Editore per l’associazione Pile. E proprio il resoconto dell’ultima assise dei Produttori e Installatori di Lattoneria Edile svela le strategie che intendono seguire i soci, ma che sono anche le direttrici su cui si muove l’intero settore. Accanto al resoconto dell’attività portata a termine nella scorsa stagione, Pile ha annunciato stimolanti novità, che passano attraverso il percorso formativo, con la definizione normativa dell’attività perseguita negli scorsi anni e ora giunta al traguardo. Ma non solo. Per la lattoneria si profila anche una fiera interamente dedicata al mondo dell’involucro edilizio, i cui contorni sono già definiti e descritti in un altro articolo del periodico. Ed infine, il primo Convegno Nazionale dei Lattonieri (Villa Quaranta, 5-6 dicembre 2024), che si preannuncia come un momento importante per definire le strategie delle imprese.

Ancora: il nuovo numero di Lattoneria esamina uno scenario macro in cui è analizzato un aspetto che riguarda da vicino la materia prima, in particolare la speculazione sul nichel, metallo essenziale per realizzare la lega di acciaio. Inoltre, il magazine pubblica un’approfondita analisi sulle aziende del settore realizzata dal Centro Studi YouTrade: comprende i dati di bilancio delle imprese, comprensivi di indicatori finanziari tra le maggiori 48 aziende della lattoneria.

Infine, accanto alle case history sui migliori lavori realizzati dalle imprese, il nuovo numero del periodico pubblica anche uno speciale dedicato a uno dei prodotti di punta: le lamiere grecate. Un motivo in più per non perdersi il nuovo numero di Lattoneria.

