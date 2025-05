C’è chi non ha partecipato e c’è chi c’era, ma vuole approfondire gli argomenti trattati al III Convegno YouTrade Sud: il nuovo numero della rivista leader nel mondo della distribuzione edile colma queste esigenze.

YouTrade pubblica tante immagini, sintesi delle relazioni e cronaca dei talk show di quanto accaduto a Lamezia Terme, dove si è svolto l’evento organizzato da Virginia Gambino Editore.

Un successo preannunciato dal numero di iscritti, seguito da una grande partecipazione dei presenti. Il focus dell’evento, sull’edilizia nel Mezzogiorno, sulle prospettive del settore e sulle strategie da intraprendere per affrontare il futuro, costituisce una corposa sezione della rivista.

Ma sul periodico trovate molto altro. A cominciare da un focus sullo stato del Pnrr, una ciambella di salvataggio per l’edilizia dopo la fine del superbonus. Il Piano prevede la realizzazione di grandi opere, ma anche lavori che riguardano edifici di carattere locale e che, quindi, passano in buona parte attraverso i punti vendita della distribuzione edile.

Il nuovo numero della rivista contiene anche altri argomenti interessanti. Come una fotografia del mercato immobiliare, che è strettamente legato a quello dell’edilizia, perlomeno per quanto riguarda le ristrutturazioni.

Dopo la pausa dell’anno scorso il real estate sembra presentare elementi di vivacità, anche grazie alla politica di tassi bassi della Banca centrale europea. Un altro articolo che incuriosirà molti abbonati è quello che riguarda l’intelligenza artificiale.

Non si tratta, però, dell’ennesimo panegirico di quanto sia utile. Al contrario, abbiamo messo alla prova l’intelligenza artificiale con due semplici compiti a ChatGpt e a Perplexity. Le due relazioni scaturite, completamente diverse, offrono uno sguardo su quello che possono offrire le due piattaforme. Spoiler: non è andato tutto per il verso giusto.

Infine, come sempre YouTrade offre uno sguardo su materiali e tecniche del settore edile con approfondimenti mirati. Su questo numero gli speciali riguardano i nuovi sistemi costruttivi: sismica, isolamento, pareti esterne, oltre a un focus sull’illuminazione. Non perdetevi il nuovo numero di YouTrade!

SFOGLIA LA RIVISTA