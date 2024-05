Nicchie nel muro: accessori Eclisse per arredarle al meglio

In un mondo dove ogni centimetro quadrato di casa è prezioso, le nicchie e gli spazi poco sfruttati si stanno rivelando vere e proprie risorse. Questi angoli segreti, spesso ignorati o usati come depositi caotici, possono essere trasformati in spazi organizzati e funzionali.

L’estetica non deve mai cedere il passo alla funzionalità. Per questo, la tendenza è quella di rendere quanto più invisibili questi vani, celando con astuzia il loro contenuto.

Durante una ristrutturazione o nella costruzione di un nuovo edificio, l’ingegnosità si manifesta nel saper nascondere impianti, quadri elettrici, tubature o ripostigli ed elettrodomestici, trasformando una semplice nicchia in un luogo nascosto di stoccaggio.

Il vero segreto di queste soluzioni è l’accessibilità. Che si tratti di spazi posti in altezza, come un sottotetto, o angoli più remoti, l’importante è che tutto resti a portata di mano, pronto a svelarsi quando serve e a sparire quando non necessario.

Grazie ai nuovi accessori cover e ferramenta per mensole applicabili direttamente al prodotto Eclisse Syntesis Areo sarà più semplice risolvere eventuali problematiche strutturali e ottimizzare le funzionalità dello spazio, il tutto senza mai rinunciare all’estetica.

Cover per sfruttare una nicchia esistente

Perfetta per nascondere eventuali differenze tra telaio e parete.

Una nicchia può essere già presente a livello strutturale nel disegno di una casa, oppure realizzata in un secondo momento, su misura, solitamente in cartongesso.

Nel primo caso, per chiudere una nicchia esistente e creare all’interno uno spazio contenitivo, il telaio di Eclisse Syntesis Areo può essere fissato direttamente al muro.

Capita spesso però che i muri non siano sempre perfettamente regolari. Grazie ad apposite boccole, il telaio può adattarsi al foro esistente ed esser regolato sui lati.

La Cover si colloca direttamente sul telaio attraverso appositi ganci, permettendo di colmare fino a 1,5 cm di differenza tra telaio e parete, senza ricorrere allo stucco. Una volta tinteggiata come la parete, la Cover risulterà impercettibile.

Vantaggi: tempo di posa ridotto poiché l’installazione non necessita dei tempi tecnici di stuccatura e asciugatura, risultato estetico uniforme e pulito come la parete.

Caratteristiche tecniche: Materiali in plastica (Pvc riciclato) rifinita con fondo primer, pronta per essere pitturata come la parete, per un risultato estetico ottimale, 3 barre di spessore 4,5 cm e altezza 285 cm, si può adattare facilmente a misura in altezza e in larghezza e collocata nel foro esistente.

Cremagliera e reggimensola

La cremagliera si applica direttamente al profilo del chiudi vano, dal lato interno, mentre gli elementi reggimensola permettono di posizionare il ripiano all’altezza desiderata.

Vantaggi: Applicazione diretta sul profilo del telaio senza forare il muro, Ideale per arredare e attrezzare l’interno di una qualsiasi nicchia, in particolare quelle di piccole dimensioni

Caratteristiche tecniche: Coppia di barre a cremagliera in ferro di altezza 207 cm adattabili in cantiere e appositamente disegnate per essere fissate al telaio, set di 2 reggimensola in ferro disponibili con profondità minima del vano di 34, 44 e 57 cm (lunghezza reggimensola pari a 22, 32 e 42 cm), tutti i componenti sono forniti di colore Ray 9006.

La portata massima dei reggimensola è di 30 kg a coppia e il numero massimo di coppie di reggimensola per cremagliera applicabili è 8.