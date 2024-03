L’Europa è di grande attualità per le imminenti elezioni in programma a giugno, ma per il mondo dell’edilizia la votazione più importante è quella di marzo. Il Parlamento di Strasburgo, infatti, è stato chiamato a votare l’accordo raggiunto tra i governi, la Commissione e la maggioranza parlamentare sul programma di riqualificazione del patrimonio immobiliare. Secondo questa direttiva, il primo traguardo è vicinissimo: già per il 2030 una buona fetta di edifici energivori di classe F o G dovranno essere riqualificati. E per il 2050 dovrebbe essere raggiunta la sostenibilità per tutti gli immobili. Questo grande business, che per l’Italia potrebbe valere 150 miliardi, è al centro di uno degli articoli contenuti nel nuovo numero di YouTrade.

La rivista realizzata da Virginia Gambino Editore si presenta a marzo con un contenuto particolarmente ricco. Per esempio, riporta l’esclusiva classifica della distribuzione di materiali edili al Sud, messa a punto dal Centro Studi YouTrade. L’analisi anticipa, tra l’altro, il programma del II Convegno YouTrade Sud che si svolgerà a Lamezia Terme il 21 e 22 marzo. E anche i punti salienti dell’evento sono anticipati in una sintesi sul nuovo numero della rivista leader nel mondo delle rivendite per edilizia.

Come sempre YouTrade propone anche approfondimenti di settori dell’attività edilizia che occupano un posto di rilievo per il business della distribuzione. Sul numero di marzo del magazine, per esempio, ampio spazio è dedicato al mondo dei sottofondi, dei massetti e delle malte, con soluzioni e materiali aggiornati allo stato dell’arte. Altro punto caldo, visto le pazzie metereologiche, è quello del tetto. Con struttura in legno oppure ricoperto di morbida erba: la superficie degli edifici che si affaccia sul cielo è oggetto di uno speciale che entra nel dettaglio delle diverse soluzioni.

A tutto questo si aggiungono le interviste, i focus sul mondo della distribuzione e della produzione, le rubriche, le notizie… Tanti motivi per non perdersi questo numero di YouTrade!

