G&P Intech dà il via alla Campagna Rivendite dedicata a prodotti e sistemi per rinforzi e antisismica

G&P Intec, azienda che opera principalmente nel settore dei consolidamenti strutturali, dell’adeguamento antisismico e della riabilitazione funzionale delle strutture, dà il via alla Campagna Rivendite dedicata a prodotti e sistemi per rinforzi strutturali e antisismica.

Al via alla Campagna Rivendite

La Campagna Rivendite è dedicata all’offerta completa di prodotti e sistemi per i rinforzi strutturali FRP-FRCM-CRM e l’antisismica che offre l’azienda, certificati con CVT ministeriali ai sensi della Normativa Tecnica delle Costruzioni NTC18 e delle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Con questa campagna ci si rivolge alla rivendita edile specializzata con una logica di prossimità territoriale al servizio dei tecnici e dei cantieri, supportando le varie necessità operative che il settore altamente specializzato richiede, per un’edilizia più sicura e sostenibile.

Oltre ai vantaggi commerciali dell’affiliazione, chi aderirà al progetto avrà a disposizione impattanti strumenti di marketing dedicati alla visibilità in-store e potrà usufruire di servizi di comunicazione on-line e off-line appositamente messi in atto per sostenere e dare visibilità all’attività della rivendita.

È previsto infatti un corner promozionale per il punto vendita, la distribuzione di documentazione tecnica sia in forma cartacea che in forma digitale, un piano mirato formativo.

Per maggiori informazioni contattare l’azienda via mail oppure scaricare la locandina con tutte le informazioni per la campagna dei rivenditori.