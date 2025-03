Multipor ExSal Therm, il pannello che isola e protegge dall’umidità di risalita

Multipor ExSal Therm è un sistema unico di Xella che svolge una duplice funzione di risanamento e isolamento per murature degradate da efflorescenze saline e umidità di risalita. Leggero e traspirante, è totalmente ecocompatibile.

Umidità di risalita ed efflorescenze saline sono un problema che si presenta frequentemente nelle murature di costruzioni datate e negli edifici storici, oltre che nei casi di ristrutturazione di costruzioni agricole o industriali convertite in edifici residenziali.

I sali, filtrando nelle murature, lasciano uno strato visibile bianco, cristallino e lanuginoso all’interno, aumentando il rischio di formazione di crepe e muffe che danneggiano la struttura architettonica, mettendo a rischio anche la salute dei residenti.

Per risolvere in maniera efficace le problematiche legate all’umidità di risalita e al degrado causato dalle efflorescenze saline, Xella ha messo a punto Multipor ExSal Therm, un sistema costituito da pannello termoisolante specifico e malta, che unisce molteplici vantaggi.

Oltre a regolare l’umidità e l’assorbimento dei sali disciolti, il pannello Multipor ExSal Therm consente di realizzare una protezione termica di elevata qualità. Con un unico prodotto, dunque, è possibile desalinizzare la muratura e ottenere un isolamento termico ottimale, anche in condizioni critiche.

Applicato sulla superficie interna delle pareti, il sistema Multipor ExSal Therm, grazie alla sua elevata permeabilità al vapore e capillarità, assorbe l’umidità rilasciandola nell’aria ed è in grado di catturare i sali che rimangono nel pannello tramite sedimenti presenti nei pori.

Particolarmente indicato per edifici vincolati dai beni culturali, storici o vecchie costruzioni, Multipor ExSal Therm può essere applicato direttamente a parete, non richiede cicli di intonacatura e lunghi periodi di essiccamento.

Inoltre, il pannello è classificato come materiale incombustibile e, anche alle temperature più elevate, non rilascia vapori o fumi nocivi.

Infine, tale soluzione permette di intervenire con lavori di risanamento anche su porzioni di fabbricati e solitamente non richiede l’impiego di ponteggi esterni, rendendo più economica la gestione del cantiere.

Come tutti i pannelli della gamma Multipor, questo prodotto è realizzato con materie prime completamente naturali come sabbia, calce, acqua, una piccola percentuale di cemento e additivi porizzanti.

Questa composizione rende Multipor ExSal Therm estremamente leggero, salubre e totalmente ecocompatibile.

Il pannello presenta un eccellente bilancio ecologico, validato da certificati, è privo di sostanze nocive e non rilascia emissioni dannose per la salute, risultando particolarmente salubre e idoneo per chi soffre di allergie.

di Sara Giusti