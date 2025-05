Malta predosata Prontomalt per murature e intonaci

Con un contenuto di riciclato pari al 15%, la malta predosata Prontomalt di Bacchi soddisfa ampiamente i requisiti definiti nei Criteri ambientali minimi, e può quindi concorrere ai bandi della Pubblica amministrazione.

Predosata e pronta all’uso, Prontomalt è una malta per intonaco e murature che nasce per garantire semplicità d’impiego e una resa impeccabile, distinguendosi per praticità, resistenza e facilità di applicazione.

La sua formulazione consente di ottenere superfici lisce e resistenti, per applicazioni sia interne che esterne, garantendo risultati professionali in ogni contesto e assicurando un’ottima lavorabilità e aderenza.

Studiata per assicurare un’elevata resistenza strutturale, Prontomalt è ideale per la posa di murature portanti e non portanti, anche in zone sismiche.

Disponibile come malta pronta, facilita il lavoro degli operatori del settore edile, riducendo i tempi di preparazione e migliorando l’efficienza in cantiere.

Bacchi offre una vasta gamma di malte già pronte, progettate per rispondere alle diverse esigenze del settore edilizio.

Il materiale deriva da inerti selezionati di origine naturale, provenienti da riqualificazione di aree golenali e additivi specifici per l’ottenimento delle migliori prestazioni a seconda delle diverse applicazioni.

La selezione accurata dei materiali che compongono la malta pronta Bacchi è attentamente pensata per garantire all’utilizzatore sicurezza, facilità e rapidità sia nella realizzazione di murature che di intonaci.

di Sara Giusti