Nobili con Poli.Design, per esplorare nuove forme dell’abitare

Nobili con Poli.Design, una collaborazione tra l’azienda e il Politecnico di Milano per esplorare nuove forme dell’abitare.

Un’opportunità per lavorare sul campo con una delle più importanti aziende europee di rubinetteria e sviluppare soluzioni per la progettazione intelligente di bagno e cucina: il workshop Domesticità è organizzato da Poli.design insieme a Nobili per gli studenti della Scuola Politecnica di Design di Milano.

Un progetto formativo

L’azienda di Suno (NO) si è messa a disposizione degli iscritti al master di interior design curato dai docenti Giulia Gerosa, Andrea Manfredi, Angela Mazzotti con l’obiettivo di fornire agli studenti informazioni «dal vivo» sulla progettazione a corredo del percorso formativo.

«Consideriamo un privilegio mettere la nostra esperienza al servizio degli interior designer di domani per lavorare a nuovi concept non tanto di singoli prodotti, quanto di nuovi modi di abitare lo spazio», sottolinea Giorgio Nobili, responsabile marketing dell’azienda. «Vogliamo sostenere competenze globali, una progettualità che ci aiuti a guardare al futuro dell’abitare».

Lontano da obsoleti modelli di cooperazione industria/scuola, il workshop si focalizza infatti sulla «domesticità» intesa come «abitabilità» di spazi trasformabili, indagando il rapporto tra committenza e interior designer. Gli studenti coinvolti lavorano sul tema bagno/benessere o cucina/living utilizzando il rapporto con Nobili come vero e proprio banco di ricerca. I progetti dei giovani designer vengono poi presentati alla Scuola Politecnica di Design.