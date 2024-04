Metastone, la collezione ceramica che conserva l’impronta del tempo

Metastone è una collezione di Ceramica Sant’Agostino, in gres porcellanato effetto pietra, nata dall’incontro tra l’ardesia tradizionale e una sua interpretazione più moderna: la collezione cattura l’essenza primordiale della pietra e re-interpreta le colorazioni naturali dell’ardesia conferendo alla superficie incredibili sfumature, talvolta dai toni neutri, talvolta dai toni più caldi, a contrasto ed allo stesso tempo in equilibrio tra loro.

La nobiltà dell’ardesia

L’ardesia è un materiale antico e nobilitato per la sua forza, che vede il tempo passare pur rimanendo vivo nell’architettura e nella quotidianità. Le complesse sfaccettature grafiche catturano l’occhio con un raffinato gioco di ombre e luci, amplificando la sensazione di autenticità.

Con un evidente cura dei dettagli, ogni lastra racconta una storia unica di metamorfosi e stratificazione, grazie ai contrasti cromatici che si fondono con armonia e invitano ad esplorarne la superficie e apprezzarne l’essenza materica. Metastone è una collezione capace di essere protagonista, ma allo stesso tempo complementare; la sua grafica intensa ed eccentrica si presta infatti ad essere accostata ad altre più discrete e convenzionali.

Una palette vivace e attuale

Una palette vivace e attuale: Mud, Fog, Sunset e Night; le sue colorazioni variano dai toni neutri che esprimono moderazione, all’esplosione di colori caldi e più scuri che evocano la bellezza di un tramonto africano, rivelando dettagli cromatici che emergono con forza.

Diversi formati che danno vita a una sinfonia

Il dinamismo della serie è garantito non solo dall’intensa stonalizzazione, che dà vita a una sinfonia di toni neutri e sfumature vivaci, che si fondono con l’ambiente circostante, ma anche dalla declinazione in diversi formati – 60×120, 60×60, 30×60 – ideali per esaltare al meglio il potenziale di ogni ambiente; 10×120 e 7×30 come formati aggiuntivi per consentire alla collezione di adattarsi a molteplici contesti architettonici e diverse dimensioni e metrature, dagli spazi pubblici a quelli privati.

Tre tipologie di decori per far largo alla creatività

Inoltre, per rispondere alle più svariate necessità progettuali e creative, Metastone è arricchita da tre tipologie di decori: il Mosaico a tessere quadrate, Maxi Class a tessere esagonali, e la Superficie Rigata in tutte le colorazioni in formato 60×120, pensata come rivestimento per un tocco di modernità e movimento.

La superficie naturale è invece proposta per le applicazioni in ambienti interiori, sia a pavimento che a parete. Completano il pacchetto della collezione i pezzi speciali, battiscopa e gradoni.