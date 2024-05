La nuova generazione di scale Greenstep di Fakro

Fakro ripensa il vivere domestico lanciando una nuova linea di scale per mansarda Fakro Greenstep. Il primo modello Let Electric si presenta come eccellente combinazione di funzionalità, sicurezza e attenzione all’ambiente.

Greenstep è la nuova generazione di scale retrattili progettata dal Gruppo Fakro secondo la filosofia aziendale Go Green, che unisce il comfort al design, mettendo al primo posto la cura per l’ambiente e rivoluzionando l’accesso a mansarde e soffitte.

Greenstep, la nuova generazione di scale Go Green Fakro

Spesso, infatti, questi spazi sono parzialmente trascurati o relegati a luoghi di stoccaggio e diventa così secondaria anche la modalità per accedervi. Al contrario, una scala che offra garanzie in termini di praticità, facilità di utilizzo, efficienza energetica e sicurezza è fondamentale per la fruizione ottimale di questi contesti.

Con tale prospettiva, Fakro crea la prima scala elettrica a scomparsa Greenstep Let Electric. Il modello si contraddistingue per il massimo comfort di utilizzo: l’apertura e il controllo sono automatici e avvengono tramite radiocomando, applicazione mobile o pulsante a muro.

Le particolarità della Let Electric

In fase di acquisto, è possibile scegliere tra due sistemi di controllo: Z-Wave e WiFi Tuya, in base alla forma di integrazione desiderata con il sistema SmartHome.

Il set Z-Wave Zwms consente il controllo diretto utilizzando il radiocomando ZRHS (incluso nel set). Il kit WiFi Tuya Ztms permette invece di controllare le scale utilizzando lo smartphone previa installazione di un’applicazione dedicata. Infine, anche un pulsante a muro standard può rappresentare una comoda alternativa di controllo sempre a portata di mano.

Prestazioni in termini di trasmittanza

Accanto a questo plus, Greenstep Let Electric assicura eccezionali prestazioni in termini di trasmittanza termica, con un coefficiente di 0,51W/m2K. Una scala dunque super-termoisolante, ideale per gli edifici a basso impatto energetico, volti a ridurre le dispersioni di calore e le spese di riscaldamento.

Questo speciale modello risulta particolarmente indicato anche per tutti gli edifici in cui sia notevole la differenza di temperatura tra il vano riscaldato e lo spazio mansardato.

Costruzione a forbice e struttura in acciaio

Con costruzione a forbice e struttura in acciaio, la scala Let Electric garantisce anche un elevato livello di sicurezza: i robusti piedini antigraffio sono in grado di conferire maggior stabilità alla struttura; i gradini con rivestimento antiscivolo, agevolano le operazioni di salita e discesa; la particolare forma a “S” della struttura portante ne consente l’utilizzo come corrimano.

Un segnale acustico che accompagna apertura e chiusura

Un segnale acustico accompagna l’apertura e la chiusura, aumentando la consapevolezza dell’utente. Lo speciale meccanismo di emergenza di cui è dotata consente di aprire la scala anche senza elettricità e la mantiene in posizione, impedendo possibili movimenti automatici di ritorno.

Progettata per adattarsi all’altezza della stanza, la scala consente di aggiungere o togliere fino a due gradini a seconda delle necessità: in questo modo Let Eletric si presta perfettamente all’installazione in locali con soffitto alto da 230 cm fino a 340 cm.

Una struttura resistente

La sua resistente struttura, in grado di sostenere importanti pesi (fino a 200 kg), presenta nella chiusura un triplo sistema di guarnizioni in grado di garantire un’ottima ermeticità (proprio grazie a questo sistema, Let Eletric è in classe di tenuta 4 – la più alta ottenibile – secondo la norma EN 12207).

La botola, realizzata in materiale isolante dello spessore di 8 cm, è di colore bianco e si integra perfettamente sia a livello cromatico che strutturale col soffitto di qualsiasi abitazione.

La scala a forbice elettrica Greenstep Let, pertanto, non è solo comoda, ma anche esteticamente curata in ogni dettaglio.