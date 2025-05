Impermeabilizzazione a freddo con le membrane Adeso di Polyglass

Da 25 anni le membrane Adeso di Polyglass sono sinonimo di sicurezza, velocità e versatilità nell’impermeabilizzazione. La tecnologia brevettata combina due mescole bituminose, App o Sbs, nella parte superiore e una autoadesiva nella parte inferiore, per un’applicazione a freddo senza fiamma, più sostenibile ed efficiente.

La gamma Adeso include prodotti come Elastoflex SA P, Spider P SA, Adesoguard SA, Polystick SA TU Plus V, Polyvap SA P-Al, Adesoshield SA P ed Elastoflex SA AF P con resistenza al fuoco esterno broof (t2).

Queste membrane sono indicate per coperture piane o inclinate in legno, strutture cementizie, pannelli isolanti e muri contro-terra.

Le membrane Adeso di Polyglass offrono massime prestazioni tecniche e ambientali, garantendo maggiore sicurezza attraverso l’applicazione senza fiamma, adatta anche a spazi chiusi o a rischio incendio.

I film monosiliconati asportabili e dall’allineamento preciso, favoriscono la massima facilità di posa con sovrapposizioni affidabili, grazie alla tecnologia Seallap per giunzioni perfette.

La posa a freddo, ideale per membrane ardesiate chiare, permette di raggiungere un risultato estetico superiore.

Le membrane Adeso sono caratterizzate da un’estrema versatilità e possono essere utilizzate su superfici cementizie, metalliche, lignee e isolanti.

L’adesione è efficace anche a basse temperature e l’assenza di fumi, odori e rumori durante l’applicazione rende gli interventi più sostenibili ed efficienti, riducendo costi e tempi di realizzazione.

di Sara Giusti