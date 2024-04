Sistemi cappotto sicuro con i Eleni Fix

Ercole Angolare . È un sistema di fissaggio e ancoraggio su cappotto termico che permette il montaggio di cardini di serramenti e infissi, come persiane, scuri, tende da sole o pompeiane, su pareti interessate da isolamento a cappotto termico. Ogni elemento garantisce una portata di 35 chilogrammi ed è quindi utilizzato per i carichi più pesanti.

Tip o Tap. È un elemento di fissaggio quadrato (100 x 100 millimetri) o tondo (Ø 70 millimetri) studiati per carichi più leggeri, come il fermo battente delle imposte, per sostenere apparecchi di videosorveglianza e lampade da esterno posizionate su facciata o per il fissaggio dello scarico grondaia.