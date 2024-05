Hörmann Italia riunisce e premia i concessionari del Centro Italia a Montepulciano

Scenari di mercato, ulteriori opportunità per il futuro, nuove soluzioni all’interno della già ampia offerta per il settore residenziale, coinvolgenti contest rivolti a tutta la rete dell’azienda. Questi i principali temi affrontati dal management di Hörmann Italia nel corso del meeting tenutosi in provincia di Siena.

Un nuovo incontro dedicato ai rivenditori autorizzati

Dopo l’evento di marzo, svoltosi in provincia di Verona e dedicato ai rivenditori autorizzati del Nord-Est e del Nord-Ovest, Hörmann Italia ha riunito il 23 aprile, nella splendida cornice della Cantina di Talosa a Montepulciano, tutti i propri concessionari del Centro.

Ad aprire l’incontro è stato Stefano Tuccio, amministratore delegato di Hörmann Italia, il quale ha voluto da subito ringraziare i partner per lo straordinario impegno profuso nel 2023: anche grazie alla competenza e alla professionalità della rete Hörmann, l’azienda non solo ha incrementato ulteriormente i ricavi del 20% rispetto all’anno precedente, ma ha ottenuto un mirabile risultato all’interno dell’omonimo Gruppo, posizionandosi tra le prime cinque filiali Hörmann, in termini di fatturato.

Durante la giornata, sono poi saliti sul palco il direttore commerciale Stefano Covi, che ha fatto da moderatore in occasione del meeting; Francesco Cavagna, area manager Nord Est, e Mauro Isopi, area manager Centro-Sud, che hanno mostrato ai partecipanti le novità che caratterizzeranno la proposta dell’azienda in termini di porte d’ingresso e porte da garage.

Infine Chiara Covi, Responsabile Marketing di Hörmann Italia, che ha spiegato le molteplici e sinergiche iniziative attivate dall’azienda per offrire notorietà al brand, a sostegno di tutti i partner, presentando inoltre, in assoluta anteprima, i due coinvolgenti contest cui saranno chiamati a prender parte tutti i partner dell’importante società: Hörmann Italia Photo Awards e Marketing Excellence Award.

Una cerimonia di premiazione per i rivenditori

L’evento si è concluso con la cerimonia di premiazione di alcuni rivenditori che hanno intrecciato con l’azienda una partnership ormai storica e di alcuni altri concessionari che si sono di recente distinti per le attività di marketing proposte sul territorio.